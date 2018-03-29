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Москва, 29.03.2018

Западу напомнили о «Мертвой руке» России

«Expert Online» 2018
  • Система "Периметр"
фото из открытых источников

Система "Периметр"

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр в интервью британскому изданию Daily Star напомнил о существовании российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известную на Западе как «Мертвая рука». Это автоматизированный комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, который был разработан  в СССР, как последняя защита в случае ядерного конфликта.

Блэр рассказал изданию, что система все еще действует и даже совершенствуется и является сдерживающим фактором в применении ядерного оружия.

«Существование "Мертвой руки" означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие», — пишет издание.

При этом, Блэр выразил мнение, что, если «Периметр» может быть уязвим для кибератак, то он будет представлять угрозу для мировой безопасности.

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