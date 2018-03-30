Бесплатная юридическая помощь: виды и особенности

Право на получение безвозмездной юридической помощи есть почти у 30 млн российских граждан. Существует несколько разновидностей этой услуги, описанных ниже.

1. Юридическая помощь онлайн на вебсайтах юридических фирм. Преимущества: оперативность;

обширный выбор фирм, оказывающих данный вид услуг; Недостатки: отсутствие гарантий качества;

неполнота консультации;

затягивание или отказ в предоставлении консультаций по вопросам, не предполагающим возможности привлечения клиента на платной основе. 2. Юридическая консультация на форумах. Преимущества: оперативность;

обширный выбор юридических форумов;

возможность задавать уточняющие вопросы;

возможность рассмотреть вопрос с разных точек зрения. Недостатки: отсутствие гарантий качества;

противоречивость и неполнота консультации;

риск неполучения ответа или получения оскорбления вместо консультации. 3. Юридическая консультация в студенческих юридических клиниках при учебных заведениях. Преимущества: контроль со стороны преподавателей. Недостатки: необходимость найти и лично посетить клинику;

недостаточность практического опыта консультантов;

отсутствие гарантий качества;

предварительная запись;

очередь. 4. Юридическая консультация в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Преимущества: богатый практический опыт консультантов. Недостатки: необходимость личного посещения или письменного обращения;

узкий спектр вопросов, по которым оказывается консультация;

очередь. 5. Юридическая помощь адвокатов по уголовным делам. Этот вид помощи может получить любой гражданин, привлекаемый к уголовной ответственности. Преимущества: возможность пожаловаться в Палату адвокатов на некачественное оказание услуг. Недостатки: низкая заинтересованность адвоката в положительном исходе дела;

отсутствие возможности выбирать защитника;

возможное взыскание с осужденного расходов на оплату вознаграждения адвокату после рассмотрения дела. 6. Юридическая помощь в некоммерческих организациях. Этот вид помощи могут получить граждане, предоставление помощи которым является видом деятельности данной организации. Преимущества: возможность получения не только бесплатной консультации, но и подготовки юридических документов;

большой практический опыт консультантов по узкой специализации;

представительство в суде. Недостатки: необходимость искать НКО, специализирующуюся на конкретной проблеме;

вероятность отсутствия НКО, специализирующейся на конкретной проблеме. 7. Государственные юридические бюро, негосударственные центры, адвокаты и нотариусы, принимающие участие в работе системы бесплатной юридической помощи. Данный вид помощи могут получить малоимущие и социально незащищенные группы граждан, перечисленные в статье 20 Федерального закона №324-ФЗ от 21.11.2011. Преимущества: возможность получения не только бесплатной консультации, но и составления юридической документации;

представительство в суде. Недостатки: отсутствие возможности получить консультацию удаленно;

необходимость сбора документов, подтверждающих право на получение бесплатной помощи, что влечет за собой невозможность получения срочной помощи;

узкий круг вопросов, по которым помощь предоставляется безвозмездно.