Бесплатная юридическая помощь: виды и особенности

Право на получение безвозмездной юридической помощи есть почти у 30 млн российских граждан. Существует несколько разновидностей этой услуги, описанных ниже.
1. Юридическая помощь онлайн на вебсайтах юридических фирм.
Преимущества:
- оперативность;
- обширный выбор фирм, оказывающих данный вид услуг;
Недостатки:
- отсутствие гарантий качества;
- неполнота консультации;
- затягивание или отказ в предоставлении консультаций по вопросам, не предполагающим возможности привлечения клиента на платной основе.
2. Юридическая консультация на форумах.
Преимущества:
- оперативность;
- обширный выбор юридических форумов;
- возможность задавать уточняющие вопросы;
- возможность рассмотреть вопрос с разных точек зрения.
Недостатки:
- отсутствие гарантий качества;
- противоречивость и неполнота консультации;
- риск неполучения ответа или получения оскорбления вместо консультации.
3. Юридическая консультация в студенческих юридических клиниках при учебных заведениях.
Преимущества:
- контроль со стороны преподавателей.
Недостатки:
- необходимость найти и лично посетить клинику;
- недостаточность практического опыта консультантов;
- отсутствие гарантий качества;
- предварительная запись;
- очередь.
4. Юридическая консультация в федеральных и региональных органах исполнительной власти.
Преимущества:
- богатый практический опыт консультантов.
Недостатки:
- необходимость личного посещения или письменного обращения;
- узкий спектр вопросов, по которым оказывается консультация;
- очередь.
5. Юридическая помощь адвокатов по уголовным делам. Этот вид помощи может получить любой гражданин, привлекаемый к уголовной ответственности.
Преимущества:
- возможность пожаловаться в Палату адвокатов на некачественное оказание услуг.
Недостатки:
- низкая заинтересованность адвоката в положительном исходе дела;
- отсутствие возможности выбирать защитника;
- возможное взыскание с осужденного расходов на оплату вознаграждения адвокату после рассмотрения дела.
6. Юридическая помощь в некоммерческих организациях. Этот вид помощи могут получить граждане, предоставление помощи которым является видом деятельности данной организации.
Преимущества:
- возможность получения не только бесплатной консультации, но и подготовки юридических документов;
- большой практический опыт консультантов по узкой специализации;
- представительство в суде.
Недостатки:
- необходимость искать НКО, специализирующуюся на конкретной проблеме;
- вероятность отсутствия НКО, специализирующейся на конкретной проблеме.
7. Государственные юридические бюро, негосударственные центры, адвокаты и нотариусы, принимающие участие в работе системы бесплатной юридической помощи. Данный вид помощи могут получить малоимущие и социально незащищенные группы граждан, перечисленные в статье 20 Федерального закона №324-ФЗ от 21.11.2011.
Преимущества:
- возможность получения не только бесплатной консультации, но и составления юридической документации;
- представительство в суде.
Недостатки:
- отсутствие возможности получить консультацию удаленно;
- необходимость сбора документов, подтверждающих право на получение бесплатной помощи, что влечет за собой невозможность получения срочной помощи;
- узкий круг вопросов, по которым помощь предоставляется безвозмездно.