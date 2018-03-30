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Москва, 01.04.2018

Бесплатная юридическая помощь: виды и особенности

«Expert Online» 2018

Право на получение безвозмездной юридической помощи есть почти у 30 млн российских граждан. Существует несколько разновидностей этой услуги, описанных ниже.

1. Юридическая помощь онлайн на вебсайтах юридических фирм.

Преимущества:

  • оперативность;
  • обширный выбор фирм, оказывающих данный вид услуг;

Недостатки:

  • отсутствие гарантий качества;
  • неполнота консультации;
  • затягивание или отказ в предоставлении консультаций по вопросам, не предполагающим возможности привлечения клиента на платной основе.

2. Юридическая консультация на форумах.

Преимущества:

  • оперативность;
  • обширный выбор юридических форумов;
  • возможность задавать уточняющие вопросы;
  • возможность рассмотреть вопрос с разных точек зрения.

Недостатки:

  • отсутствие гарантий качества;
  • противоречивость и неполнота консультации;
  • риск неполучения ответа или получения оскорбления вместо консультации.

3. Юридическая консультация в студенческих юридических клиниках при учебных заведениях.

Преимущества:

  • контроль со стороны преподавателей.

Недостатки:

  • необходимость найти и лично посетить клинику;
  • недостаточность практического опыта консультантов;
  • отсутствие гарантий качества;
  • предварительная запись;
  • очередь.

4. Юридическая консультация в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

Преимущества:

  • богатый практический опыт консультантов.

Недостатки:

  • необходимость личного посещения или письменного обращения;
  • узкий спектр вопросов, по которым оказывается консультация;
  • очередь.

5. Юридическая помощь адвокатов по уголовным делам. Этот вид помощи может получить любой гражданин, привлекаемый к уголовной ответственности.

Преимущества:

  • возможность пожаловаться в Палату адвокатов на некачественное оказание услуг.

Недостатки:

  • низкая заинтересованность адвоката в положительном исходе дела;
  • отсутствие возможности выбирать защитника;
  • возможное взыскание с осужденного расходов на оплату вознаграждения адвокату после рассмотрения дела.

6. Юридическая помощь в некоммерческих организациях. Этот вид помощи могут получить граждане, предоставление помощи которым является видом деятельности данной организации.

Преимущества:

  • возможность получения не только бесплатной консультации, но и подготовки юридических документов;
  • большой практический опыт консультантов по узкой специализации;
  • представительство в суде.

Недостатки:

  • необходимость искать НКО, специализирующуюся на конкретной проблеме;
  • вероятность отсутствия НКО, специализирующейся на конкретной проблеме.

7. Государственные юридические бюро, негосударственные центры, адвокаты и нотариусы, принимающие участие в работе системы бесплатной юридической помощи. Данный вид помощи могут получить малоимущие и социально незащищенные группы граждан, перечисленные в статье 20 Федерального закона №324-ФЗ от 21.11.2011.

Преимущества:

  • возможность получения не только бесплатной консультации, но и составления юридической документации;
  • представительство в суде.

Недостатки:

  • отсутствие возможности получить консультацию удаленно;
  • необходимость сбора документов, подтверждающих право на получение бесплатной помощи, что влечет за собой невозможность получения срочной помощи;
  • узкий круг вопросов, по которым помощь предоставляется безвозмездно.
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