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Москва, 30.03.2018

Британский посол обсудил в МИД РФ шаги обеих стран после отравления Скрипаля

«Expert Online» 2018

Дело Скрипаля. Последние новости отравление Скрипаля.

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу обсудил в МИД РФ шаги, которые предприняли Москва и Лондон после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом дипломат сообщил журналистам, не раскрывая детали разговора, передает РИА Новости.

«У нас только что прошли дискуссии с министерством иностранных дел здесь в Москве по поводу мер, которые предприняли обе стороны после трагедии в Солсбери», - сказал Бристоу, подчеркнув, что никаких решений еще не принято.

Напомним, завербованный Лондоном Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Практически сразу Англия обвинила в произошедшем Россию на основании того, что вещество А234 производилось в СССР. Россия это категорически отрицает.

Позже ряд стран ЕС, США, Канада, Норвегия заявили из солидарности с Лондоном о высылке российских дипломатов.

Вчера, 29 марта,  власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.

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