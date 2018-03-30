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Москва, 30.03.2018

Чехия выдала США обвиняемого в хакерских атаках россиянина

«Expert Online» 2018

Власти Чехии выдали американской стороне россиянина Евгения Никулина, полтора года назад задержанного в Праге по запросу Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

По его данным, за гражданином РФ, обвиненным судом штата Калифорния в организации хакерских атак на объекты США, в Прагу прибыл специальный борт американского минюста. Самолет вылетел из столицы Чехии минувшей ночью.

Сведения, переданные Чешским радио и рядом других СМИ, пока не подтвердило министерство юстиции Чехии. Между тем решающее слово в деле Никулина, на выдаче которого также настаивала Россия, принадлежало министру юстиции республики Роберту Пеликану. Согласно СМИ, решение об экстрадиции могло быть принято только им.

Пресс-служба МИД Чехии также не располагает информацией о выдаче Никулина американцам.

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда американского штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР.

Американская компания LinkedIn сообщала, что арест в Чехии гражданина РФ имеет отношение к расследованию дела о кибернападении на LinkedIn в 2012 году. "Мы благодарны за тяжелую работу и самоотверженность ФБР в его усилиях выследить и взять под стражу тех, кто, по-видимому, ответственен за криминальную деятельность", - говорилось в заявлении компании, которое цитирует Интерфакс.

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