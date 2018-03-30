Эксперт прокомментировал уверенность США в победе в гонке вооружений

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной победе США в гонке вооружений, которое он сделал в ходе разговора с Владимиром Путиным, прокомментировал военный эксперт Владимир Щербаков.

«Трамп пришёл к власти под лозунгом «Сделаем Америку великой снова» и ему надо постоянно доказывать, что он делает или ещё чуть-чуть и точно сделает», - рассказал эксперт в интервью RT, который подчеркнул, что Трамп не сможет сказать своим избирателям, что если «вы готовы начать гонку вооружений, то мы готовы проиграть». Щербаков отметил, что заявление Трампу, которое было сделано по телефону, сразу утекло в прессу.

«Видимо, специально дали такую возможность, показали, что их президент, якобы, во всеоружии», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Россия не собирается становиться противником США в гонке вооружений.

«Говоря о гонке, в ней должен быть противник. А наш президент уже давно сказал, что мы не собираемся в это втягиваться», — подытожил Щербаков.