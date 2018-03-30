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Москва, 30.03.2018

Госдеп просит Россию не считать себя «жертвой»

«Expert Online» 2018

США не считают, что  высылка 60  дипломатов США из России являются ответной  мерой, сообщает представитель Госдепа США Хизер Нойерт, которая заявила, что Америка может  и со своей стороны отреагировать на это другими шагами. Она заверила, что последние шаги американской администрации мотивированы атакой в Великобритании.

«Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз: они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому», —сообщила Нойерт.

Она добавила, что Россия «не должна считать себе жертвой». США приняли это решение из солидарности с другими странами.

Ранее 26 марта США решили выслать 60 российских дипломатов. Также о высылке дипломатов сообщили  Франция, Германия и ряд стран ЕС. К  ним присоединились Канада и Австралия.

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