Индексы России показали устойчивый рост

Фондовые индексы на российском рынке 30 марта показали рост по основным индикаторам. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так индекс МосБиржа к 10:01 по московскому времени выросла на 0,22% к предыдущему закрытию и достиг 2279,61 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,59% до 1254,32 пункта.

Как отмечают аналитики «российский рынок акций в четверг вырос на общем позитиве в Европе и США после распродаж накануне». «Дополнительную поддержку рынок получил на волне локального повышения цен на сырую нефть», — говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, который напомнил, что цены на сырую нефть к концу торгов в России подросли на фоне локального ослабления доллара на Форексе, хотя в целом котировки остаются в «боковике».

При этом эксперт предсказал низкую активность на торгах на российской бирже, сегодня, 30 марта.