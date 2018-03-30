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Москва, 30.03.2018

Минобороны сообщило об успешных испытаниях ракеты «Сармат»

«Expert Online» 2018

Очередные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса «Сармат» прошли на космодроме Плесецк, сообщает «Красная Звезда».

Прошедшие испытания подтвердили характеристики ракеты при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета, сообщает ведомство. В ходе испытаний ракетные войска России«оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР». Когда были проведены испытания Минобороны не сообщает.

Напомним, 1 марта президент России в ходе послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения в том числе о МБР «Сармат».

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