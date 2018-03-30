О мерах ужесточения наказания МФО

22.06.2014 в России вступил в силу закон, предоставляющий клиентам микрофинансовых организаций (МФО) дополнительные гарантии и ужесточающий налагаемые на них санкции за административные правонарушения в отношении заемщиков. Основную массу клиентов МФО составляют люди, не сумевшие получить кредит в банковском учреждении по причине несоответствия требованиям, что означает повышенный риск непогашения задолженности с их стороны. Проценты по займам у МФО больше по сравнению с банковскими кредитами. По этой причине уровень просрочки у МФО в три-четыре раза превышает аналогичный показатель для банков. Чтобы добиться возврата долгов, МФО нередко использовали противозаконные методы давления на должников.

Согласно комментария законодательства получение займов в МФО стало более безопасным. В случае использования незаконных методов для воздействия на должников руководству МФО придется заплатить за это штраф в размере 10-20 тыс. руб. Принимаются и другие меры, которые ужесточают налагаемые на МФО наказания и защищают российских граждан от недобросовестных кредиторов. Их необходимость обусловлена тем, что уровень контроля за работой МФО со стороны российского Центробанка Банка намного слабее, чем за работой банков. Помимо этого, государство не дает никаких гарантий по вкладам в МФО, тогда как для банковских учреждений создана Система страхования вкладов. Если МФО обанкротится, то вкладчикам остаются лишь призрачные шансы на удовлетворение их требований по результатам судебного разбирательства.

За использование не включенными в государственный реестр МФО юридическими лицами в своем названии словосочетания "микрофинансовая организация" установлен крупный штраф (в размере 100-300 тыс. руб.). По существующему законодательству выдачей займов могут заниматься любые фирмы, однако обязанность в предоставлении заемщикам информации о полной стоимости кредита и нюансах договора займа возлагается исключительно на профессиональных кредиторов. После принятия соответствующего закона право на рекламу своих потребительских займов осталось только у "поднадзорных" Центробанку организаций.

Благодаря принятым мерам доверчивым гражданам теперь сложнее попасться на удочку мошенников и остаться без денег. А исключить "сомнительные" МФО из списка Центробанка, наоборот, стало легче. Минимальная величина штрафа за несоблюдение экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности МФО была увеличена пятикратно (до 50 тыс. руб.), максимальная величина была удвоена (до 100 тыс. руб.). Эта мера направлена на уменьшение вероятности несоблюдения МФО своих обязательств вследствие рискованных операций.