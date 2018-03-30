На краю света проходит любопытный эксперимент, который может иметь большие последствия для всех работающих в этой стране: одна из компаний решила перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом сотрудники получают зарплату за пять дней.

Пионером стала трастовая компания Perpetual Guardian, в 16 офисах которой, разбросанных по всей стране, работает порядка двухсот человек. Эксперимент начался в первых числах марта и продлится шесть недель, до середины апреля.

Главным показателем успешности или провала эксперимента является, естественно, производительность труда. Если после анализа этого и других показателей эксперимент будет признан успешным, то Perpetual Guardian официально перейдет с 1 июля на четырехдневную рабочую неделю.

Новозеландцы работают в среднем 1752 часа в год. Это немного, но и немало по сравнению с другими странами. В целом у Новой Зеландии средний показатель среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Меньше всего среди развитых странах работают в Германии. За немцами идут датчане, норвежцы и голландцы. На противоположном полюсе Мексика, Южная Корея и Коста-Рика. Самая высокая производительность труда в мире в Люксембурге. Любопытная деталь: при этом продолжительность рабочей недели люксембуржцев составляет всего лишь 29 часов.

Одним из инициаторов перехода на четырехдневную рабочую неделю является Автономный институт. Призывая в прошлом году в очередной раз к переходу на четырехдневку, его сотрудники подчеркивали, что этот переход поможет выровнять нездоровое распределение работы и сделает упор на улучшение качества работы в более короткое время.

Кристин Брозерсон, начальник отдела кадров Perpetual Guardian, тоже надеется, что эксперимент пройдет успешно. Уже сейчас в комнатах стало заметно тише, а атмосфера стала более концентрированной и заряженной на работу. Разговоры у кулера существенно сократились.

«Наши сотрудники много думают о третьем выходном дне и о том, как лучше его использовать, чтобы изменить жизнь к лучшему,- объясняет Кристин Брозерсон лондонскому изданию Guardian.- Одни готовятся к марафонам, другие идут к дантисту, третьи отгоняют машину в автосервис, а четвертые делают покупки для престарелых родителей. Многие возвращаются на работу с новыми силами и необычайной энергией. Хотя, конечно, не все понимают, что если мы даем три выходных дня, то четыре рабочих должны быть более продуктивными».

Perpetual Guardian – пионер в переходе на четырехдневку в Новой Зеландии, но не на всей планете. Последние два года один дом для престарелых в Швеции в виде эксперимента работает шесть часов в сутки. Результаты пока смешанные. Среди плюсов 10-процентное снижение болезней и бюллетеней и более высокое удовлетворение сотрудников от работы. Главный минус – рост расходов в целом на 20%.

Экспериментируют с продолжительностью рабочей недели и в других странах. По слухам, 30-часовую рабочую неделю для отдельных сотрудников проверяет сейчас, например, Amazon. Правда, в случае с лидером онлайновской торговли имеется один нюанс: получая все социальные и медицинские льготы наравне с основной массой сотрудников, работающие 30 часов в неделю получают 75% зарплаты. Результаты эксперимента пока неизвестны.

KPMG и Deloitte предлагают четырехдневку отдельным категориям своих работников, а Google позволяет тоже отдельным сотрудникам самим распоряжаться 20% времени рабочего времени в надежде, что творческая свобода приведет к рождению новых идей и изобретений.

Директор Perpetual Guardian Эндрю Барнс считает, что эксперимент приносит интересные данные. После его окончания они будут тщательно проанализированы учеными двух ведущих новозеландских университетов. И только после этого анализа будет принято окончательное решение о судьбе четырехдневки в компании. По словам директора, для некоторых сотрудников дополнительный выходной день спровоцировал стресс.

«Но в целом положительные эмоции преобладают,- говорит он,- потому что у людей неожиданно появилось время делать то, что раньше они делать не могли».

На данный момент единственный, пожалуй, минус, который руководитель трастовой компании видит в эксперименте, состоит в том, правительство Новой Зеландии не показывает в нем ни малейшей заинтересованности несмотря на большой потенциал в решении поисков баланса между работой и жизнью и других проблем.