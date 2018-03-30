Почему все помешались на кедах и кроссовках и на чем остановить свой выбор

Высокая популярность кед и кроссовок объясняется их удобством. Женщины теперь носят эту обувь в сочетании и с классическими пальто, и с платьями. В прежние времена человека в такой обуви могли не допустить в ресторан или клуб, а ныне по кедам и кроссовкам делают выводы о социальном положении их владельца.

Кроме того, хип-хоп-культура, неотъемлемым элементом которой являются кроссовки, потеснила поп, рок и шансон. Эта обувь стала играть роль связующего звена между музыкантами и их фанатами, которое символизирует принадлежность к данной культуре. Все крупнейшие изготовители спортивной обуви поддерживают эту тенденцию путем подписания контрактов с известными артистами. Кроссовки и кеды одновременно позволяют выделиться и почувствовать свою причастность к модному сообществу. Широкий ассортимент предоставлен в магазине https://allstar-converse.ru.

Новые модели кроссовок и кед создаются в мире почти ежедневно, по этой причине в настоящее время наибольшую ценность имеют лимитированные коллекции. Их производитель и стоимость не столь важны, главное, чтобы такой модели не было больше ни у кого (или она была у немногих). Нередко стоимость пары из такой коллекции не превышает 10 тыс. руб., однако купить ее все равно трудно, поскольку за любой «лимиткой» немедленно выстраивается очередь. Люди, придающие особое значение эксклюзивности, покупают кеды Converse, изготовленные в единственном экземпляре на заказ («кастомы»), или кеды и кроссовки, изготовленные для заказчика и его окружения (Friends & Family). Другой магистральный тренд состоит в следовании принципу «чем хуже, тем лучше». На протяжении последних нескольких лет очень популярны модели, входящие в категорию ugly shoes (что в переводе с английского означает «уродливая обувь»).

Все лимитированные коллекции и всевозможные странности ориентированы на сникерхедов (коллекционеров). Они складывают коробки с обувью в отдельном помещении, раз в два месяца достают их, осматривают и возвращают на место. Носить кеды и кроссовки они при этом зачастую не собираются – тем более что обувь из-за этого теряет в цене. Одни сникерхеды собирают лишь то, что выпускает Канье Уэст, другие – лишь джорданы, третьи – лишь модели по году выпуска. В число владельцев самых главных моделей входят и российские звезды разного уровня известности. Но им обычно не приходится платить за кеды и кроссовки: бренды вручают им пары в качестве подарка, чтобы они появлялись в них на различных мероприятиях и занимались их продвижением в социальных сетях.