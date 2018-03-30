Россия вышлет украинских дипломатов

Россия вышлет 13 украинских дипломатов в ответ на действия Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД России.

26 марта Киев объявил персонами нон-грата 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит всем странам, выславшим российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Тогда же было объявлено, что Россия высылает 60 работников дипмиссии США и закрывает генконсульство страны в Санкт-Петербурге.