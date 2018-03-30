«Хорошие новости»: эксперт рассказал, что означает выздоровление Юлии Скрипаль

Выздоровление дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии свидетельствует о том, что она была отравлена не "Новичком", считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Мнение эксперта приводит РИА Новости.

По его словам, инцидент в Солсбери является спланированной провокацией британских спецслужб.

Ранее СМИ сообщили, что пришедшая в себя после отравления в английском Солсбери дочь британского шпиона Скрипаля Юлия уже может пить и принимать пищу. Накануне стало известно, что она пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.

"Это хорошие новости. Порадуемся за гражданку Российской Федерации Юлию Скрипаль. Но данный факт свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено не вещество А-234 "Новичок", которое называла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй", — отметил Никулин.