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Москва, 30.03.2018

Трамп объявил о скором уходе США из Сирии

«Expert Online» 2018

Президент Дональд Трамп заявил, что  США могут покинуть Сирию в самое ближайшее время, Произойдет это сразу после разгрома группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Мы вышибаем дух из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», — сказал Трамп, который сообщил, что террористов ликвидируют по всей территории Сирии.

В этой связи американцы же собираются «очень скоро» покинуть Сирийскую Арабскую Республику и вернуться на родину, заключил он. Общее выступление Дональда Трампа в Ричфилде (штат Огайо) касалось его плана по инфраструктуре общую сумму $1,5 трлн. При этом глава США сообщил, что действия его предшественников на Ближнем Востоке обошлись казне в $7 трлн.

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