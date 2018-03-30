В США найдены останки новорожденного детеныша тираннозавра

На севере США учеными впервые обнаружены останки почти новорожденного тираннозавра. Его изучение поможет разрешить многовековые споры о происхождении, диете и облике «королей мезозоя».

Как рассказал Дэвид Бернхэм из университета Канзаса США, утверждать, что это останки именно тираннозавра позволяет структура зубов этого динозавра.

«Останки молодых особей этих хищников встречаются крайне редко, и поэтому очень сложно понять, имеем ли мы дело с молодой особью тираннозавра с несколько иной анатомией, или с новым видом ящеров. К счастью, у нас есть и другие останки, которые помогут решить эту проблему», — рассказал Бернхэм. Он также сообщил, что ученые пришли к выводу, что тираннозавры не были покрыты чешуей и, скорее всего, не были «зубастыми» рептилиями. Это были пернатые существа с внушительными губами, скрывающими острые зубы.