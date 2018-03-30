Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня»

Задержана Юлия Богданова, генеральный директор компании-собственника здания торгового центра «Зимняя вишня», в котором вспыхнул пожар 25 марта в Кемерово. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», —сообщает Петренко. Ее слова приводятся в официальном аккаунте Telegram Следственного комитета России.

Следствие установила, что именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Ей не раз докладывали о неполадках в противопожарной системе, но она не предпринимала мер к их устранению, занимаясь только сдачей помещений в аренду.

В квартире обвиняемой по делу о пожаре уже проведены обыски. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).