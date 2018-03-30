Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 30.03.2018

Задержана гендиректор компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня»

«Expert Online» 2018

Задержана Юлия Богданова, генеральный директор компании-собственника здания торгового центра «Зимняя вишня», в котором вспыхнул пожар 25 марта в Кемерово. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», —сообщает Петренко. Ее слова приводятся в официальном аккаунте Telegram Следственного комитета России.

Следствие установила, что именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Ей не раз докладывали о неполадках в противопожарной системе, но она не предпринимала мер к их устранению, занимаясь только сдачей помещений в аренду.

В квартире обвиняемой по делу о пожаре уже проведены обыски. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.