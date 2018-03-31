Восточная дипломатия

Ким Чен Ын усиленно готовится к важнейшему для него саммиту с Дональдом Трампом (намеченному на конец мая – начало июня). В рамках этой подготовки он, в частности, соизволил впервые за 6 с лишним лет посетить своего западного соседа и вроде как союзника– Китай, где находился аж с 25 по 28 марта.

Да, официальная видео и фотохроника мероприятия заполнена улыбками, пожиманием рук и полной солидарностью между Ким Чен Ыном и лидером КНР Си Цзиньпином. «Вне зависимости от того, какие изменения происходят в регионе и мире, мы всецело готовы совместно с КНДР двигаться вперед рука об руку, углублять долгосрочное, здоровое и стабильное развитие отношений, чтобы принести пользу нашим народам и людям всего мира», - заявил Си Цзиньпин.

Однако китаисты знают, насколько нелегко товарищу Си даются эти улыбки. «Ким давно вызывает у китайцев большое раздражение. В Пекине рассматривают Пхеньян как вассала, который много на себя берет и создает проблемы. И не только снося бюст сына Мао, погибшего в Корейской войне. Именно под предлогом наличия северокорейской угрозы американцы ставят противоракетные системы THAAD, подтягивают в регион авианосцы», - говорит "Эксперт Online" профессор РУДН Юрий Тавровский. Сам Ким тоже не особо рвался в Китай – северокорейский лидер не считает себя пекинским вассалом, и тщательно оберегает свой суверенитет от любых посягательств со стороны Поднебесной. Вплоть до ликвидации брата и части генералитета, попавших под китайское влияние.

Си играет северокорейской мышцей

Однако сейчас оба лидера оказались заинтересованы в том, чтобы под камеры забыть свои разногласия и продемонстрировать единство. Так, Пекину срочно потребовались инструменты давления на Вашингтон, ибо попытки договориться с Белым домом по-хорошему не удались. «Си пытался найти подход Трампу – съездил в Мар-а-Лаго, надарил американскому коллеге кучу подарков в виде многомиллиардных контрактов, однако Вашингтон торговую войну все равно начинает. Более того, не исключено, что к этой войне будут пристегнуты и вопросы Тайваня, и вопросы Южно-Китайского моря», - говорит Юрий Тавровский. По мнению эксперта, предыдущие уступки Пекина Трампу в северокорейском вопросе (сокращение экономической помощи и соблюдение режима санкций) привели к тому, что у международных наблюдателей создалось впечатление о потере Китаем своего влияния на Пхеньян.

Поэтому Си и решил поиграть северокорейской мышцей. «Пекин позиционирует приезд Кима к Си как приезд на поклон. А также демонстрирует США, что после этой встречи Пекин снова сможет влиять на Пхеньян – на случай, если в дальнейшем придется вести с американцами диалог по другим вопросам, в том числе и торговым», - поясняет "Эксперт Online" руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Собственно, Вашингтон уже клюнул на удочку и считает, что у Си действительно есть ключ от решения северокорейской проблемы. По словам бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, к китайскому президенту нужно послать высокопоставленного и облеченного его доверием посланника, который предложит Си Цзиньпину сделку. «Пекин должен привести к власти иное правительство, нежели то, которое там сейчас находится. В ответ США поддержат любой вариант такого правительства при условии, что они откажутся от создания или владения ядерным оружием. Также Вашингтон будет торговать с этим правительством, установит с ним дипотношения и заключит мирное соглашение, которое закончит Корейскую войну». Конечно, Си на это не пойдет, но щеки (в дипломатическом, конечно, плане) надует.

Трамп ждет встречи с нетерпением

Что же касается товарища Кима, то он использовал визит в КНР для реализации нескольких важных задач. Во-первых, примириться с товарищем Си. «Ким старается укрепить позиции перед саммитом с Трампом. Одно из его слабых мест – отсутствие личных отношений с Си и плохие связи с Китаем. Вот он и показывает, что он не в изоляции, и ему есть куда идти», - говорит Александр Габуев. Во-вторых, Ким в ходе визита послал целый ряд сигналов Западу. Например, относительно ядерного разоружения. «Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут предпринимать последовательные и согласованные меры для достижения мира», - отметил лидер Северной Кореи.

Заметим – он не взял на себя четких обязательств разоружиться, однако в то же время подал сигнал о готовности обсуждать эту тему. Чем выполнил одно из предварительных условий Вашингтона. И Вашингтон это оценил. «Многие годы при многих администрациях все говорили, что нет ни малейшего шанса на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сейчас вполне вероятно, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и человечества. С нетерпением жду нашей встречи», - написал Трамп у себя в твиттере.

Причем нетерпение даже изменило риторику американского президента. Трамп заявил, что несмотря на встречу Кима и Си, «к сожалению, необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление!». Очень интересно выражение - «к сожалению». Раньше Трамп не был столь дипломатичен в отношении «ракетного человека». И дело не только в отрезвляющих северокорейских ракетах дальнего радиуса действия. Видимо, американский президент почувствовал реальность саммита, готовность к нему американской общественности (63% американцев, согласно данным Fox News, поддерживают идею встречи Трампа и Кима) и возможность покинуть его с ядерной сделкой и потенциальной Нобелевской премией мира в кармане.

Ким молодец

Очевидно, что сами переговоры будут крайне непростыми. «Примерная схема компромисса понятна. КНДР приостанавливает испытания и, возможно, пускает МАГАТЭ на пару объектов. В обмен получает смягчение санкций – но без приостановки американо-южнокорейских учений, которые прописаны в том же китайско-российском плане», - поясняет Александр Габуев. По сути, это единственная приемлемая формула, однако она упирается в нежелание членов команды Трампа (и прежде всего нового советника по нацбезопасности Джона Болтона) говорить только лишь о заморозке корейских программ.

Они хотят демонтажа ключевых объектов ракетно-ядерной инфраструктуры, на что, в свою очередь, не готов Ким (задача северокорейского лидера состоит в том, чтобы мелкими уступками расшатывать режим санкций, но при этом сохранять ядерное оружие сдерживания). Поэтому товарищ Ким будет пытаться и дальше укреплять свои переговорные позиции. В этом плане ему важен успех встречи с южнокорейским президентом Мун Чже Ином, которая назначена на 27 апреля. Ким уже заявил о том, что «твердо намерен превратить связи с Южной Кореей в отношения сотрудничества и урегулировать разногласия». И чем больше конкретных социально-экономических соглашений будет достигнуто на этом саммите, тем больше Южная Корея будет заинтересована в успешном завершении переговоров между Трампом и Кимом по деэскалации напряженности. А если Трамп сорвет переговоры, то Сеул будет спасать достигнутые с Кимом договоренности всем имеющимся у него суверенитетом. Так что хорошо товарищ Ким готовится. Образцово.