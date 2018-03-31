По данным источников, задержан совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов

Как сообщил ночью портал РБК, задержан на 48 часов совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Информацию подтверждает ряд источников.

К активам группы «Сумма» относятся контейнерный оператор «Трансконтейнер» (совместно с РЖД), Новороссийский морской торговый порт («Сумме» и «Транснефти» принадлежат равные доли в Novoport Holding, который контролирует 50,1% НМТП), компания Fesco, близкий к контрольному пакет в Объединенной зерновой компании, контроль в Якутской топливно-энергетической компании, «Глобалэлектросервис» (инжиниринг), строительная компания «Стройновации».

Задержание произошло после следственных действий в Группе «Сумма», проведенных, по данным источников РБК, сотрудниками СКР и МВД. Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники уточняет, что обыски прошли по 70 адресам. По данным агентства, их проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Службы экономической безопасности ФСБ. Основанием для следственных действий стали уголовные дела.

По данным ТАСС, это три уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Информацией о задержании совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова агентство не располагает. «Зиявудин Магомедов, а также еще несколько человек, включая его брата, допрошены в Следственном департаменте МВД России в рамках трех уголовных дел, которые были возбуждены по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). На данный момент процессуальный статус Магомедова пока неизвестен», - цитирует агентство свой источник в правоохранительных органах.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, где генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки была компания «Глобалэлектросервис». 22 марта, сообщает РБК, о нарушениях со стороны НМТП появилась информация из налоговой службы, которая вменяет ему недоплату почти 7 млрд руб. в 2014–2015 годах.