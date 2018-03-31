Беспрецедентная серия высылок дипломатов продолжилась «зеркальными» действиями России. Нашу страну покинут 58 сотрудников американского посольства и два – сотрудники консульства США в Екатеринбурге. Генконсульство в Санкт-Петербурге прекратит работу. Схожие кары, по-видимому, ждут и союзников Вашингтона, которые пошли на высылку российских дипломатов. Между тем, предпринимая ответные меры, Москва учитывает, что Запад вовсе не проявил единодушия в деле «наказания» России

Всерьез ли портить отношения?

«Война высылок», не имевшая аналогов и в советское время, продемонстрировала, помимо всего прочего, насколько сложно в современном мире совместить потребности реальной политики с демонстративными внешнеполитическими жестами. Последние нужны, и чтобы произвести впечатление на широкую публику, и для следования выработанным дипломатической практикой правилам взаимности (вы высылаете нас, мы высылаем вас).

Администрации американского президента приходится разъяснять, что происходящие события не повлияют на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа: она все равно состоится, что, вообще-то, в сложившемся положении почти нонсенс. Как-то странно «наказывать» Россию высылкой дипломатов и при этом продолжать межгосударственные отношения в прежнем объеме, будто ничего не случилось. Но таковы реалии. Высылка 60 американских дипломатов и закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге является ответной мерой России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

В неудобном положении оказался и Евросоюз. Большинство членов ЕС поддержали высылку российских дипломатов в качестве санкции за дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако стран, которых пришлось уговаривать, оказалось больше, чем можно было предполагать.

Санкции против России в связи с событиями в британском городе Солсбери, инициированные Великобританией и поддержанные США, могли стать тестом на прочность для ЕС, подтверждением, что организация может выступить единым фронтом, когда потребуется. Во всяком случае, такие надежды питали в Брюсселе и особенно в Великобритании. Там поддержки ЕС ждали сторонники «мягкого» брекзита, то есть, постепенного выхода из объединенной Европы. От стран-членов Евросоюза даже не требовалось портить отношения с Россией всерьез: в руководстве ЕС удовлетворились бы высылкой одного-двух дипломатов.

Единый фронт, в конце концов, получился, но с трудом. За наказание России высказалось большинство членов Евросоюза, в том числе, ведущие государства ЕС: Франция, Германия, Италия, и, само собой, Великобритания.

Не братья по-разному

Тем не менее, тех государств, которые заняли достаточно осторожную позицию, оказалось слишком много. Колебалась Италия. А целая группа членов ЕС попытались вовсе отвертеться от необходимости проявить антироссийскую позицию. Словакия, Словения, Венгрия Австрия, Греция, Мальта, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Португалия, Кипр и Болгария – таков список государств, скептически воспринявших идею высылки российских дипломатов. Общие интересы, связывающие эти страны с Россией, оказались для них важнее или почти важнее проявления общеевропейской солидарности.

«Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — заявил на брифинге представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь. При этом сами санкции австрийцы поддержали. Тот же Лаунски-Тиффенталь прямо высказался за отзыв дипломатов ЕС из Москвы.

Венгрия, традиционно пытающаяся играть в Объединенной Европе особую роль, использовала очередной конфликт Запада с Москвой для напоминания о том, что членство в ЕС не помешает ей, когда потребуется, проводить свою собственную политику. Особенно ценно такое напоминание для венгерского избирателя сейчас, в преддверие парламентских выборов, которые предстоят 8 апреля. Правящая партия «Фидес» строит свою предвыборную кампанию на критике руководства ЕС.

Конечно, главная претензия к Брюсселю соратников премьер-министра Виктора Орбана – отнюдь не политика в отношении России, а стремление заставить Венгрию принимать на своей территории как можно больше беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Но и за попытки поссорить Будапешт и Москву партия «Фидес», бывает, критикует руководство ЕС. При этом, опять-таки, ссориться с Евросоюзом всерьез и венгры не желают. Поэтому Венгрия, посопротивлявшись давлению ЕС несколько дней, в конце концов, уступила. Она согласилась выслать одного сотрудника российской дипмиссии.

Братиславский мост

Более просто, по сравнению с Австрией, объяснила свою позицию Словакия. Премьер-министр этой страны Петер Пеллегрини заявил, что его страна вышлет российских дипломатов, только если так поступят все без исключения государства ЕС. Условие почти издевательское, но объяснимое. Россия – на третьем месте в списке торговых партнеров Словакии, после Германии и Чехии.

Причем Словакия куда больше, чем Вена играет роль моста между Востоком и Западом, по крайней мере, в последнее время. Братислава воспользовалась, к собственной выгоде, противостоянием Москвы и Киева. Она является не только страной-хабом для поставки российского газа в Западную Европу, но и снабжает им же Украину. В итоге словаки все-таки нашли соломоново решение, которое ни Брюссель не рассердит, ни Москву не напугает. Из России был отозван посол Словакии для консультаций.

Словом, история с высылкой российских дипломатов в очередной раз продемонстрировала, что вопрос присоединения к каким-либо антироссийским санкциям для многих членов ЕС – это вопрос наличия или отсутствия давления со стороны ведущих государств Евросоюза и Соединенных Штатов. Если это давление будет сильным – многие, если не все из членов ЕС, кто не заинтересован в ухудшении отношений с Россией, в конце концов, уступят: быть в одиночестве против всей Европы мало кто желает.