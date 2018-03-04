Ядерный зонтик Москвы

Мгновенный ответ

Одной из самых интригующих частей президентского послания является реплика Владимира Путина, касающаяся союзников России. Глава государства заявил, что на ядерный удар по ним будет дан такой же ответ, как на удар по России. Кремль, однако, вскоре почти снял интригу: устами президентского пресс-секретаря было разъяснено, что под союзниками имеются в виду те, с кем союзнические отношения есть официально.

Во второй части президентского послания, глава государства коснулся также обновленной оборонной доктрины США, обнародованной в минувшем месяце. Данный документ, помимо всего прочего, предусматривает возможность применения ядерного оружия в случае «чрезвычайных обстоятельств» — то есть, даже не в ответ на ядерную атаку территории Соединенных Штатов.

«Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями», — сказал Путин в своем послании.

КНДР, Иран, Сирия?

Естественно, напрашивается следующее толкование этой части речи российского президента: Москва берет под ядерный «зонтик» кого-либо из тех, с кем она сейчас близко взаимодействует — Сирию или КНДР. Именно посланием Ким Чен Ыну выглядит обновленная американская военная стратегия. Перспектива американского ядерного удара по объятой гражданской войной Сирии, конечно, маловероятна. Однако не следует забывать, что эту страну давно числит в вероятных противниках близкий (а с приходом Дональда Трампа к власти – самый близкий, по крайней мере, на словах) союзник Вашингтона: Израиль. У израильтян, как известно, есть ядерное оружие.

А вот у близкого союзника Башара Асада, Ирана, ядерного оружия нет. Зато есть не оставленные окончательно планы уничтожения еврейского государства и собственные вооруженные силы на сирийской территории. Так что американскую оборонную доктрину еще можно трактовать как «привет» Тегерану. Можно ли трактовать заявление Путина как проиранский, просеверокорейский или просирийский «привет» США и/или Израилю?

Только ОДКБ

Нельзя, разъяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «У России же есть ОДКБ, есть другие союзнические обязательства. В данном случае это достаточно очевидно», — сказал он, отвечая на вопрос, кто имеется в виду под союзниками России.

Таким образом, из числа союзников, которые наша страна готова защищать с помощью ядерного оружия, КНДР и Иран исключаются сразу. Ни в какие общие оборонные союзы они с Россией не входят и не входили. И перспектива официального союза с ними более чем призрачна. В конце концов, у Москвы не было официальных союзнических отношений с Пхеньяном и уж тем более с Тегераном даже во времена СССР. Поэтому трудно поверить, что Россия возьмет на себя ответственность за действия местных режимов сейчас, когда политика страны в достаточной мере независима от идеологических стереотипов.

С Сирией у России есть договор о военных базах. Однако это не делает наши страны полноценными союзниками, подчеркнул Песков. «У России и Сирии нет всеобъемлющего договора о союзнических отношениях», — сказал президентский пресс-секретарь.

Таким образом, круг союзников, безопасность которых Москва готова гарантировать своим ядерным оружием, невелик: это страны ОДКБ — Организации договора коллективной безопасности. То есть, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Нельзя сказать, что безопасности этих государств ничто не угрожает. Особенно велика угроза войны для Армении. Вот только у ее вероятного противника, Азербайджана, ядерного оружия нет и не предвидится. Поддержка же Баку со стороны какой-либо из ядерных держав представляется чем-то из области фантастики. Впрочем, нельзя забывать, что мы живем в мире, где самые удивительные фантазии, касающиеся внешней политики, порой оказываются суровой правдой жизни.