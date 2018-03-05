Американские ученые нашли способ уничтожения раковых клеток

Американские учёные нашли способ, как уничтожить раковые клетки и наконец-то победить пока ещё неизлечимую болезнь, от которой ежегодно на планете умирает около 9 млн человек.

В настоящее время исследователи университета из штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, которые способствуют активации иммунной системы для борьбы со злокачественной опухолью, передаёт сайт MedicalXpress.

Отмечается, что Qβ является своеобразным бактериофагом – вирусом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli.

Учёные опытным путём собираются скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA), которые являются продуктом нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования.

В ходе этого процесса остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. При этом опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз — вторичных очагов злокачественного новообразования.

При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, начнут распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать последних.

Ученые уже заявили, что новейшая вакцина против рака будет в самое ближайшее время испытана на собаках, страдающих остеосаркомой — типом злокачественных опухолей костей, встречающихся и у людей.

Исследователи уверены, что вакцина не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз, что в дальнейшем приведёт к победе над онкологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что ученые другого американского университета установили, что последовательное нагревание и замораживание (термальная абляция) помогают уничтожать раковые клетки поджелудочной железы. По мнению исследователей их может стать настоящим прорывом в борьбе со смертельным недугом.