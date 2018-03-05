Подписка
Москва, 05.03.2018

Американские ученые нашли способ уничтожения раковых клеток

«Expert Online» 2018

Американские учёные нашли способ, как уничтожить раковые клетки и наконец-то победить пока ещё неизлечимую болезнь, от которой ежегодно на планете умирает около 9 млн человек.

В настоящее время исследователи университета из штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, которые способствуют активации иммунной системы для борьбы со злокачественной опухолью, передаёт сайт MedicalXpress.

Отмечается, что Qβ является своеобразным бактериофагом – вирусом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli.

Учёные опытным путём собираются скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA), которые являются продуктом нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования.

В ходе этого процесса остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. При этом опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз — вторичных очагов злокачественного новообразования.

При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, начнут распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать последних.

Ученые уже заявили, что новейшая вакцина против рака будет в самое ближайшее время испытана на собаках, страдающих остеосаркомой — типом злокачественных опухолей костей, встречающихся и у людей.

Исследователи уверены, что вакцина не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз, что в дальнейшем приведёт к победе над онкологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что ученые другого американского университета установили, что последовательное нагревание и замораживание (термальная абляция) помогают уничтожать раковые клетки поджелудочной железы. По мнению исследователей их может стать настоящим прорывом в борьбе со смертельным недугом.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Новое оружие России вызвало истерику на Западе
      Послание Путина вызвало мгновенную реакцию Запада
    2. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»
    3. Иран отказался от доллара
      Иран отказался от доллара