Депутат Госдумы РФ попал под обстрел в окрестностях Донецка

Алексей Журавлев – председатель партии «Родина», депутат нижней палаты российского парламента – попал в перестрелку под Донецком.

По словам помощницы Журавлёва, депутат в составе группы направлялся на позиции, чтобы доставить туда гуманитарную помощь, передаёт «Интерфакс».

В свою очередь представитель ДНР рассказал журналистам агентства, что российский парламентарий вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения.

«Однако машина, в которой они ехали, оказалась под огнём украинских военных. Все находившиеся в этом автомобиле успели вовремя покинуть его и не пострадали, однако самой машине нанесён непоправимый урон», - сказал он.

Меду тем сам Журавлёв в разговоре с РИА Новости подтвердил информацию об обстреле.

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из миномётов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — подчеркнул он.

Напомним, Журавлев избирался в Госдуму РФ от партии «Родина». При этом он не выходит в думские фракции.