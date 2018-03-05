Эксперты назвали лучшие и худшие модели автомобилей

Автоэксперты известных отечественных специализированных автомобильных изданий назвали самые лучшие и худшие модели популярных марок машин, продающихся в России.

Среди моделей LADA лучшими стали Granta, Largus, Vesta и Kalina. Эксперты считают, что их очень легко, экономично эксплуатировать и ремонтировать. Кроме того, они доступны по цене даже не самому обеспеченному россиянину, передаёт информационно-аналитическое издание Gazetadaily.ru.

Среди автомобилей марки Renault лучшими моделями признаны Duster и Logan. Не рекомендуют эксперты приобретать – Captur и Koleos. По их мнению, у данных моделей не самая удачная сборка и комплектация. Кроме того, у них завышена цена на ремонт и высокая затратность эксплуатации.

По той же причине автоэксперты не советуют покупать «корейцев» KIA и Hyundai. Прежде всего, это относится к маркам Hyundai Veloster, Hyundai i40 и KIA Mohave.

Ранее сообщалось, что эксперты Ассоциации российского бизнеса составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России 2017 года, в который попали сразу четыре отечественные машины. Это LADA Granta, LADA Vesta, LADA Largus и LADA XRay.

Новости Автоваза. Продажи Лада: Эксперты раскрыли секрет популярности Lada на рыках Европы