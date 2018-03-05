Эксперты объяснили причину высокой цены на газ для Украины в Европе

Александр Собко – аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» – объяснил, почему Европа продаёт газ Украине по чрезмерно завышенной цене.

По его мнению, это происходит потому, что в настоящее время на континенте значительно выросла стоимость голубого топлива на фоне резкого похолодания, передаёт агентство RNS.

При этом он подчеркнул, что украинскому «Нафтогазу» после ссоры с «Газпромом» пришлось быстро и без предварительно заключенных контрактов докупать газ в Европе со спотового рынка, то есть с поставкой уже на следующий день. Именно эти цены на газ, как отметил эксперт, отражают дополнительные, балансирующие объёмы, необходимые покупателям.

«В условиях холодной погоды они подвержены ценовым всплескам из-за дефицита, и сейчас в разы выше», — сказал Собко.

Он также полагает, что после того, как погодная ситуация в Европе нормализуется, цены на газ с ближайшей поставкой, будут близки к ценам на традиционный фьючерс на газ с поставкой в следующем месяце, и острота проблемы снизится. Однако, даже тогда при закупке в Европе по реверсу, «Нафтогаз» будет переплачивать за газ, так как к биржевой цене в Европе добавляется маржа трейдера и стоимость доставки от газового хаба.

«Это несмотря на то, что, как правило, реверсный газ — это российский газ, который недалеко уходит от западной украинской границы», – резюмировал он.

В свою очередь генеральный директор «ИнфоТЭК-терминал» Рустам Танкаев считает, что подорожание газа в период сильного спроса, связанно с холодной погодой в Европе, могло быть еще более значительным. По его словам, Украина будет и впредь переплачивать, покупая реверсный российский газ, однако после потепления стоимость газа на бирже должна всё-таки снизиться.

Напомним, главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко признался, что газ из Европы обошелся «незалежной» в 4 раза дороже российского.

Ранее сообщалось, что в начале марта «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны. Непосредственно после этого в Газпроме заявили об инициировании расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит его через её территорию в Европу.

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