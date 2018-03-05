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Москва, 05.03.2018

Эксперты рассказали, когда США свернут противоракетные «зонты» вокруг РФ

«Expert Online» 2018

В ближайшее время Пентагон был намерен разместить у границ с Россией еще 400 ракет ПРО, сообщает Минобороны России.

После появления у РФ принципиально нового вооружения сводит на нет планы США окружить Россию противоракетными «зонтами» и в принципе стаят под вопрос эффективность подобных действий. Однако Вашингтон не сможет быстро переориентироваться и остановить развёртывание противоракетных систем в Европе и Азии, полагают эксперты.

«Когда американцы что-то планируют, это напоминает маховик, остановить который практически невозможно», —  рассказал в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, Вашингтон будет идти по намеченному плану «по инерции», несмотря на «появляющиеся сведения о том, что данный проект нужно сворачивать или пересматривать».

Леонков напомнил, что пока реакции от со стороны военного ведомства США на новые военные реалии не последовало, «высказывания больше похожи на отход после шока». По мнению эксперта, в данный момент  перед разведкой США поставлена задача собрать максимум информации по этим проектам.

«Когда они убедятся, что российские проекты вооружений реальны, тогда и последует настоящая реакция», — считает Леонков.

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