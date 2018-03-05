Эксперты сомневаются в запасе прочности рубля

Несмотря на незначительные колебания курса рубля по отношению к доллару и евро, динамику цен на «чёрное золото», а также фон внешних решений по кредитному рейтингу страны, нацвалюта продолжает выглядеть стабильно.

Однако старший аналитик «Альпари-Брокер» Анна Бодрова полагает, что первый весенний месяц может стать отправной точкой для изменения долгосрочного тренда по рублю, но эти риски смещены в сторону последней декады месяца, передаёт сайт российской валюты.

Согласно её прогнозу, курс доллара в марте может находиться в среднем в диапазоне 55,05-59,00 рублей, а евро -68-72 рублей. При этом технический график допускает отклонения курса даже на 5-10% в обе стороны.

«Сейчас положение российского рубля выглядит прочным, но нельзя исключать, что запас такой прочности плавно подходит к концу», - резюмировала эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, считает, что учитывая, что против рубля будет играть дальнейшее уменьшение ключевой ставки Банка России на фоне увеличения ставок американским Федрезервом и другими центробанками в мире, а также покупки валюты Минфином РФ, наиболее вероятный сценарий на перспективу ближайших месяцев — нахождение курса рубля к доллару в диапазоне 54-61 рублей с некоторым стремлением к верхней части данного коридора. При этом он убеждён, что нацвалюте не поможет даже обвал Фондового рынка США, который просел на новостях о пошлинах на сталь.

С ним солидарен эксперт «Алор Брокер» Кирилл Яковенко, который уверен, что курс доллара с большой вероятностью оттолкнется от минимумов и будет двигаться к 58 рублям, а затем и к 60 рублям за доллар, пишет «Газета.Ru».

«Цены наиболее ликвидных ОФЗ упали в среднем на 20 б. п. — это значит, что интерес к рублевым активам постепенно падает», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Сергей Суверов – глава аналитического департамента УК БК «Сбережения» – рассказал, что может ждать американский доллар после президентских выборов в России. По его мнению, серьёзной нисходящей динамики курса рубля ожидать не стоит, благодаря сохранению высокого спроса на российские облигации.