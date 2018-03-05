«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем

«Газпроом» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», поставив при этом себя в сложную ситуацию и себя тоже.

Как заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, «Газпром» уже начал обещанной процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны. Непосредственно после этого в Газпроме заявили об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — заявил Александр Медведев. Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, а по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018 года.

Озвученный шаг, констатирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, является реакцией Газпрома на решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал Газпром выплатить 4,63 млрд долларов за непрокачанный по территории Украины газ, предусмотренный договором о транзите. Этот вердикт принят с учетом решения этого же суда в пользу «Газпрома» — о выплате Украиной 2 млрд долларов за нарушение принципа take-or-pay. В результате «Газпром» обязали выплатить 2,6 млрд долларов. Но, уверен аналитик, одностороннее расторжение контракта может быть достаточно проблематичным и может привести к необходимости выплат штрафа.

Аналитик полагает, что в газпромовском контракте с Украиной суд мог усмотреть достаточные основания для своего решения и сомневается, что «Газпрому» удастся привести надежные аргументы в пользу его расторжения.

Безусловно, признает Богдан Зварич, в сложившейся ситуации важным фактором станет реакция Европы, где на фоне холодов потребление газа выходит на максимальные значения. В этой связи Евросоюз попытается стать третьей стороной в споре, чтобы с минимальными последствиями для себя решить данную проблему. При разрыве контракта мощностей поставки газа «Газпрома» в Европу может не хватить для удовлетворения ее потребностей, учитывая, что «Северный поток-2» только строится. В этой связи, считает он, будет выглядеть логичным, после разрыва контракта, его перезаключение на новых условиях, которые будут определяться при посредничестве европейских чиновников.

Ситуация в целом выглядит достаточно неоднозначно, говорит, в свою очередь, исполнительный директор юридической компании HEADS Consulting Никита Куликов. С одной стороны, действительно, вынесенное на прошлой неделе решение Стокгольмского арбитража, по сути, вносит в условия действующего договора на поставку газа изменения, которые делают его для «Газпрома» невыгодными, уже не говоря о присуждении российской компании штрафа.

Собственно, объясняет эксперт, не имплементировать новое решение в договор «Газпром» может только при условии, что ему удастся победить в апелляции, но это займет время (не менее полугода), а для выполнения условий поставки, согласно которым «Газпром» должен поставить, а Киев обязан выбрать не менее 4 млрд кубометров, «Нафтогаз» должен начать получать топливо уже сейчас, до конца отопительного сезона, По факту решение арбитража поставило российскую компанию в достаточно сложное положение: в случае, если искомые 4 млрд кубов поставлены не будут, его ждет штраф, но начинать поставки по измененному в соответствии с решением суда договору «Газпрому» так же не выгодно. Третий вариант, который, судя по всему, предпочитает российская компания, заключается в выходе из договора.

Тут необходимо пояснить, отмечает юрист, что, в соответствии с нормами международного права, изменение условий договора, равно как и односторонний выход из него возможен только по двум сценариям. Первый — по соглашению сторон, второй — конфликтный. В этом случае одна из сторон инициирует выход из соглашения или требует внести изменения в договор. При несогласии второй стороны следует обращение к арбитру (в данном случае соответствующими полномочиями наделен контрактом Стокгольмский арбитраж). Собственно, именно за этим сейчас Газпром и обращается в суд.

И тут начинается самое интересное. Да, признает Никита Куликов он, отказ от обязательств по контракту не снимает с «Газпрома» обязательств по выплате «Нафтогазу» $2,6 млрд, да, выход вполне может сопровождаться новыми штрафными санкциями в отношении экспортера, в случае если это предусмотрено договором. То есть, в моменте в «Нафтогазе» и в Киеве могут ликовать. Однако досрочное расторжение действующего договора означает и то, что в перспективе для возобновления поставок украинской стороне придется заключать с «Газпромом» новый договор, который будет составлен с учетом всех возможных рисков повтора исковой войны между сторонами. И условия нового договора, а это можно сказать почти наверняка, будут отвечать интересам «Газпрома» в куда большей степени, чем нынешнего, порядком скорректированного арбитром. Более того, «Газпром» может вообще отказаться от поставок «Нафтогазу» или его преемнику топлива в перспективе.

По мнению юриста, в Киеве все это прекрасно понимают и, несмотря на все популистские речи о победе и торжестве справедливости, прекрасно отдают себе отчет о рисках, которые в себе несет выход контрагента из договора. И даже если «Газпром» инициирует выход путем подачи соответствующего заявления арбитру, у сторон до вынесения окончательного решения будет время договориться во внесудебном порядке и внести в действующий договор изменения, уравновешивающие интересы сторон. Будет ли это сделано — вопрос сложный, но сейчас российская компания извлекает козырь, побить который Киеву просто нечем.

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