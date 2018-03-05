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Москва, 05.03.2018

Фондовый рынок США обвалила новость о пошлинах на сталь

«Expert Online» 2018

Фондовый рынок США  завершил торги прошлой недели в минусе из-за опасений, связанных с перспективой торговой войны после объявления о заградительных пошлинах на импорт стали и алюминия в США, пишет Финмаркет.

В конце крайне напряженного дня пятницы, 2 марта Jones Industrial Average завершил в минусе четвертую сессию подряд. как Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite вышли в плюс.

По итогам недели все три фондовых индекса продемонстрировали существенное падение.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 2 марта снизился на 70,92 пункта (0,29%) и составил 24538,06 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 13,58 пункта (0,51%) - до 2691,25 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 77,31 пункта (1,08%), до 7257,87 пункта.

Эксперты предвещаю дальнейшее падение рынка акций на новостях о введении пошлин на сталь и алюминий, пишет MarketWatch.

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