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Москва, 05.03.2018

«Искандер-М» успешно поразил «противника»

«Expert Online» 2018
  • Россия. Астраханская область. Боевые пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.
ТАСС

Россия. Астраханская область. Боевые пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.

Военные соединения ракетных войск ЗВО во время учений выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает газета «Красная звезда».

Ракета с высокой точностью  поразила  командный пункт «противника», находящийся на расстоянии более ста километров. Действия личного состава были оценены на «отлично».

Данные учения стали последним этапом в цепочке тактических учений, которые проходят в рамках переобучения военных ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М».

Напомним, «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей на расстоянии до 500 километров, таких как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

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