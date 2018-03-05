«Искандер-М» успешно поразил «противника»

Военные соединения ракетных войск ЗВО во время учений выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает газета «Красная звезда».

Ракета с высокой точностью поразила командный пункт «противника», находящийся на расстоянии более ста километров. Действия личного состава были оценены на «отлично».

Данные учения стали последним этапом в цепочке тактических учений, которые проходят в рамках переобучения военных ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК «Искандер-М».

Напомним, «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей на расстоянии до 500 километров, таких как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

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