Итальянцы получили «подвешенный» парламент

На выборах в Италии убедительную победу одержали популисты из движения «Пять звезд». Однако правительство скорее всего сформируют правоцентристы во главе с Сильвио Берлускони.

«Большой» избирательный год в Европе, начавшийся в марте прошлого года выборами в Нидерландах и закончившийся в воскресенье выборами на Апеннинах, завершился победой популистского движения «Пять звезд». Подсчет голосов продолжается, но по состоянию на 12 часов, сообщает телеканал RAI, популисты, еще не отметившие даже десятилетие существования партии, получают 231 место в нижней палате парламента Италии (Палате депутатов), в которой, напомним, 630 мест. Далее идет антимигрантская правая партия «Лига Севера», у которой 123 места. На третьем месте бывшая до воскресенья правящей левоцентристская Демократическая партия со 105 представителями и совсем немного отставшая правоцентристская партия «Вперед Италия!» во главе с Сильвио Берлускони (99). Еще одна правая партия – «Братья Италии», которая вместе с «Лигой» входит в правоцентристскую коалицию с «Вперед Италия!», сильно отстала. У «Братьев» в Палате представителей будет 32 места.

Для синьора Сильвио результат выборов наверняка стал неприятной неожиданностью: «Вперед Италия!» уступила не только демократам Маттео Ренци, что в общем-то ожидалось, но и союзникам из «Лиги» Маттео Сальвини.

Результаты вполне ожидаемые, кроме разве что лидерства на правом фланге «Лиги Севера». Ни один из участников выборов, включая и «Пять звезд», не набрал достаточно голосов избирателей, чтобы сформировать однопартийное правительство. В результате Италия получила так называемый «подвешенный» парламент, т.е. парламент, в котором ни у одной из партий не будет большинства. Это значит, что страну ждут долгие и наверняка непростые переговоры по созданию правящей коалиции и продолжительный период политической нестабильности, который может затянуться на месяцы и который едва ли поможет итальянской экономике ускорить свое развитие.

Выборы проходили на фоне непростой экономической обстановки, к которой итальянцы, впрочем, давно привыкли. Италия является единственной страной G7, экономика которой до сих пор не превзошла докризисный уровень десятилетней давности. Почти каждый третий молодой итальянец не имеет работы. Около 30% населения Италии живет на пороге бедности. До кризиса 2008 года эта цифра была 26%. К этому «букету» следует добавить и без малого 750 тыс. мигрантов, которые в основном приплыли в Италию из Африки за последние пять лет.

«Пять звезд» хотя и не могут сами сформировать правительство, стали явными победителями. Достаточно сказать, что на предыдущих выборах (2013) популисты получили 163 места, причем, в обеих палатах. На их результате не сказалась даже плохая работа их представителя в столице. Напомним, римскую мэрию возглавляет сейчас Вирджиния Раджи.

Формально Сильвио Берлускони, коалиция которого набрала больше всего голосов, может потребовать право сформировать правительство меньшинства, но при каждом голосовании о вотуме доверия в парламенте кабинету придется полагаться на поддержку других партий. Это, конечно, очень сильно затруднит работу правительства, которое, к тому же, сам Берлускони возглавить сейчас не сможет. В 2013 году суд признал его виновным в неуплате налогов и запретил в течение 6 лет занимать выборные должности. Скорее всего председателем любого кабинета, в котором правые будут в большинстве, станет нынешний президент Европарламента и надежный соратник синьора Сильвио – Антонио Таяни.

С другой стороны, право сформировать правительство могут потребовать и популисты, потому что их партия будет иметь в новом парламенте больше всего депутатов.

«Другие политические силы теперь будут вынуждены вступить с нами в переговоры,- заявил после выборов один лидеров «Пяти звезд» Алессандро ди Баттиста.- Это произойдет в ближайшие дни…»

Похоже, среди популистов возобладал здравый смысл. При Беппе Грилло «Пять звезд» категорически отказывались вступать в коалиции и союзы с другими партиями, но 31-летний Луиджи ди Майо, кандидат от популистов на кресло премьер-министра, смягчил позицию.

Возможны, конечно, самые разные варианты и комбинации создания правящей коалиции. Так правоцентристская и левоцентристская коалиции могут вступить в правящую коалицию и создать правительство. Для Брюсселя самым страшным сценарием будет, конечно, коалиция из «Пяти звезд», «Лиги Севера» и «Братьев Италии», которые объединяет крайне негативное отношение к мигрантам, евро и Евросоюзу в целом. Стоит напомнить, что в ходе избирательной компании Сальвини говорил, что может выйти из соглашения с Берлускони и его правоцентристской партией и заключить союз с «Пятью звездами».

На первое заседание новый парламент Италии соберется 23 марта. Депутатам и сенаторам предстоит выбрать президентов палат. Кстати, выборы президентов Палаты депутатов и Сената – тайные. Предсказать их итог трудно, потому что депутаты и сенаторы могут втайне голосовать за представителей не своей, а чужих партий. Дело в том, что в Италии намного больше развита практика перехода парламентариев из одной партии в другую. Достаточно сказать, что в уходящем парламенте как минимум один раз партию сменили более трети законодателей. Рекордсменом же стал один сенатор, менявший за пять лет партии 9 раз!

После выборов президентов палат в дело вступит президент Италии Серджио Маттарелла. Уже 24 марта он начнет консультации с главными политическими партиями, чтобы решить, кто сможет получить большинство в парламенте и кому доверить право сформировать правительство. По традиции, кстати, это право первой получает партия, имеющая больше всего мест. Сейчас, правда, по новому закону о выборах к партиям присоединились и коалиции. Правоцентристская коалиция Берлускони имеет на пару десятков депутатов больше и поэтому формально имеет право первой попытаться создать правительство.

Нынешний премьер Паоло Джентилони, вероятно, уйдет в отставку уже 23 марта. Для того, чтобы возглавить правительство, новому главе правительства необходимо будет пройти вотумы доверия в обеих палатах. Если все попытки сформировать правящую коалицию окажутся безуспешными, придется проводить новые выборы.