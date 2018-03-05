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Москва, 05.03.2018

Китай увеличивает военные расходы

«Expert Online» 2018

Китай намерен увечить расходы на оборону в 2018 году на 8,1%, Таким образом, на военные расходы Пекин намерен выделить 1,11 трлн юаней, что составляет $175 млрд, передает ТАСС со ссылкой на доклад, обнародованный на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. В прошлом году страна нарастила военные расходы на на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 триллион юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд).

Сегодня КНР занимает по объему военных вложение второе место в мире после США.

Военные эксперты Китая сообщают, что КНР наращивает военный бюджет из-за напряженности в Южно-Китайском море и попыток США доминировать в регионе.

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