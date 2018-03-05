Минфин сообщил очень хорошую новость для рубля

В марте 2018 года Минфин РФ направит на покупку иностранной валюты 192,5 млрд рублей. Операции будут проводиться с 7 марта по 5 апреля, ежедневный объём покупок составит 9,6 млрд рублей.

Таким образом, объём закупок валюты снижается по сравнению с февралем в 1,6 раз - более чем на 100 млрд рублей, передаёт официальный сайт ведомства. При этом февральский объём закупок валюты Минфином РФ стал рекордным - 298,1 миллиарда рублей на фоне подорожавшей нефти. Таким образом давление на курс рубля в марте будет резко снижено. Впрочем, рекордные закупки валюты не помешали рублю укрепиться в феврале к доллару и евро примерно на 1,2%.

ЦБ установил в понедельник официальные курсы валют на 6 марта. Курс доллара повысился на 43,84 копейки, составив 57,1 рубля. Курс евро увеличился на 70,31 копейки до 70,17рубля.

Минфин прогнозирует, что объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в марте составит почти 240 млрд рублей. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам февраля составило минус 45,4 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, причина этого – более низкие объёмы экспорта «чёрного золота», голубого топливо и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями.

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