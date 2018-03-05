«Нафтогаз» не видит оснований для разрыва договора с «Газпромом»

Юрий Витренко – глава «Нафтогаза Украины» – не видит пока оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Киеве, передаёт РИА Новости.

В свою очередь председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, в начале марта «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны. Сразу же после этого в «Газпроме» заявили об инициировании расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит его через её территорию в Европу. В свою очередь в «Нафтогазе» заявили, что вынуждены ввести экономный режим потребления газа в стране, и расценивают действия российской компании как отказ выполнять решение арбитража.

Позже стало известно, что «Нафтогаз» заключил контракт с европейскими страными на поствку газа. При Витренко признался, что газ из Европы обошелся «незалежной» в 4 раза дороже российского.

Между тем эксперты объяснили причину высокой цены на газ для Украины в Европе. По их мнению, это происходит потому, что в настоящее время на континенте значительно выросла стоимость голубого топлива на фоне резкого похолодания.

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