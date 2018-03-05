О чем необходимо знать при размещении наружной рекламы

Наружная реклама – один из относительно не дорогих и в то же время эффективных способов продвижения любой продукции. Правда, для ее организации придется потратить некоторое время, так как необходимо будет согласовать размещение с муниципальными властями.

Но это с лихвой компенсируется ее «работой». Ведь, пожалуй, самым ценным качеством наружной рекламы является то, что она абсолютно ненавязчива. А это уже располагает к себе потенциальных клиентов.

Особенности наружной рекламы

Наружная реклама (Казань) также как и другие виды рекламы имеет ряд особенностей, которые определяются затратами на ее изготовление и монтаж, форматом и восприятием потребителей. Так, например, данный вид рекламы не подходит для кратковременного использования. Создание макета и его установка стоит не дешево и занимает немало времени. Поэтому целесообразней, с экономической точки зрения, если его увидит как можно больше потенциальных клиентов, причем не единожды.

Следующий важный момент, который следует учитывать при заказе наружной рекламы – это то, что она будет находиться в поле зрения человека не более 7 секунд. А значит, текст ее должен быть сжатым, но при этом максимально информативным. Ну и конечно, чтобы реклама была эффективной, необходимо правильно выбрать место ее размещения.

Особой популярностью у рекламодателей пользуются площади, находящиеся в местах наибольшего скопления людей. Однако именно такая востребованность нередко заставляет рекламные агентства размещать большое количество дополнительных площадок там, где они пользуются повышенным спросом. В результате чего из-за перенасыщения информацией внимание целевой аудитории рассеивается, и эффективность рекламы снижается.

Оптимальным вариантом может стать размещение информации на бигбордах, расположенных вблизи дорог, по которым движутся большие потоки автомобилей или на городском транспорте. Кроме того рекламодатель может установить собственные щиты в наиболее удобном для него месте. Но для этого необходимо будет предварительно согласовать все нюансы с муниципальными властями.

Как сделать "наружку" максимально эффективной?

При создании рекламного макета любая деталь может испортить итоговый результат. Поэтому для получения желаемого эффекта рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций: