Интрига Хьюстона

В американском Хьюстоне начинается ежегодная нефтегазовая конференция CERAWeek. В ней ожидается участие как ближневосточных, так и американских производителей нефти. И еще в самом начале мероприятия, рассказывает ТАСС, пройдет неформальный ужин, на котором соберутся лидеры сланцевой добычи, а также генсек картеля Мухаммед Баркиндо, по словам которого стороны намерены «преломить хлеб примирения».

Рынок позитивно оценивает перспективы договоренностей. Накануне конференции фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,89% до $64,94 за баррель, а на американскую нефть WTI—на 0,83%, до $61,76.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который также примет участие в конференции, выражал надежду, что на встрече с производителями сланцевой нефти в Хьюстоне удастся «понять конкретные цифры». Как напоминает издание, год назад на этой же конференции стороны уже вели переговоры, но никаких договоренностей по итогам встречи принято не было.

Стремительный рост добычи нефти в США, драйвером которого стала трудноизвлекаемая нефть, является, по мнению некоторых наблюдателей, болезненной темой для производителей ОПЕК. Страны картеля вместе с рядом партнеров уже год с лишним вынуждены ограничивать добычу, что скреплено их венскими договоренностями, в то время как другие страны, и в первую очередь США, ее наращивают.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что США не станут менять свои подходы, чтобы помочь ОПЕК сбалансировать рынок. По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, встреча может дать даже противоположный результат. Хотя высокая цена необходима и сланцевым производителям.

Для производителей добыча сланцевой нефти не является безусловной ценностью сама по себе, напоминает Алексей Антонов, она ценна только на фоне относительно высоких цен на нефть, поскольку рентабельна в условиях $50 и выше стоимости барреля сорта Brent. В то же время, для США в целом сланцевая добыча ценна относительной свободой от импорта нефти: страна может импортировать на 1/5 меньше нефти.

Стоит отметить, что, таким образом, у сланцевой добычи есть политический резон, и государство может поддержать производителей при низких ценах. Собственно, сланцевая добыча и росла на очень благоприятных условиях предоставления финансирования, и о том, что это поощрялось правительством США, некоторые аналитики говорят вполне уверенно.

Сланцевые производители нефти находятся в выгодном положении всего только несколько лет, напоминает Алексей Антонов, и в их бизнесе много нюансов, которые не исчерпываются только сферой собственно добычи: там есть еще и переработка, и транспортировка, и на данных направлениях тоже можно потерпеть неудачу. У традиционных нефтедобытчиков все эти каналы куплены много десятилетий назад.

Алексей Антонов не исключает того, что инициаторы неформальной встречи OPEC со «сланцевиками» в Хьюстоне обманутся в своих ожиданиях и встреча, вместо договоренностей, спровоцирует эмоциональное восприятие и конфликт между двумя сегментами рынка или между конкурентами внутри каждого из них. Там ведь идет настоящая подковерная борьба бульдогов, в которой каждый защищает только собственный интерес — размер доходов. Сейчас дают 64,5 доллара за баррель, но не нужно забывать, что такая высокая цена во многом обеспечена соглашением OPEC об ограничении добычи. И как только часть участников захочет выйти из этого соглашения, нарастание предложения на рынке нефти будет лавинообразным, полагает он.

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