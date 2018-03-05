Пекин подключается к гонке вооружений

Китайская армия готовится к «денежному дождю». На весенней сессии ВСНП объявлено о самом большом за последние три года росте расходов на оборону. Только официальный бюджет МО КНР должен вырасти на 8,1%.

В Китае часто говорят, что не испытывают ни малейшего желания нарушать существующий международный порядок и что их набирающие мощь вооруженные силы не представляют ни для кого угрозу. Последним об этом заявил на воскресной пресс-конференции в Пекине накануне открытия сессии ВСНП (парламента КНР) его пресс-секретарь Чзан Есуй. Однако миролюбие не мешает руководству Поднебесной понимать, что без сильной армии, способной защитить страну, все успехи экономики теряют смысл.

«Политика Китая в области обороны по своей природе оборонительная,- подчеркнул Чзан.- Развитие китайских вооруженных сил не угрожает другим странам».

Более десятилетия двузначного роста ежегодных расходов на оборону позволили Поднебесной выйти на второе место по военным расходам. Однако в последние годы вместе с резким снижением темпов развития китайской экономики снизились и расходы на оборону. Они, конечно, растут, но последние три года менее чем на 10%. Рост нового бюджета вновь не превысит 10-процентной отметки и составит 8,1% по сравнению с 2017 годом. Народно-освободительная армия Китая (НОАК), самая многочисленная армия на планете, получит 1,11 трлн юаней (175 млрд долларов). В прошлом году расходы на оборону впервые превысили триллионный рубеж. Они выросли на 7% до 1,044 трлн юаней, а в 2016 г. рост был 7,6% (980 млрд юаней). Специалисты обращают внимание на то, что рост расходов на оборону опережает рост темпов развития экономики. Напомним, экономика Китая в прошлом году прибавила 6,9%, а в этом должна вырасти на 6,5%.

Казалось бы, в Вашингтоне могут не беспокоиться, потому что новый, но еще не утвержденный бюджет Пентагона перевалил за 700 млрд долларов (716 млрд долларов). Однако четырехкратный разрыв существенно уменьшится, если учесть, что часть военных расходов китайский Минфин имеет обыкновение прятать в другие статьи бюджета. Западные дипломаты и специалисты считают, что точных расходов на оборону КНР мало кто знает даже в самом Китае. Так, например, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), считает, что в 2016 году суммарные расходы Китая на оборону составили 216 млрд долларов, т.е. на 44% больше официального бюджета МО КНР (150 млрд долларов). Существует мнение, что в гражданских статьях бюджета может находиться в «растворенном состоянии» еще один такой же, как официальный, военный бюджет.

Военные разных стран внимательно следят за бюджетами друг друга в надежде разобраться в военной стратегии как союзников, так и потенциальных противников. Открывая сессию ВСНП, премьер-министр КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай будет «развивать и углублять все аспекты военной подготовки личного состава, повысит боевую готовность армии и будет твердо и решительно защищать национальный суверенитет».

Залогом сильной армии, по словам главы правительства, является единство между военными и народом, которое должно быть «крепким, как камень».

Председатель КНР (президент) Си Цзиньпин проводит сейчас модернизацию вооруженных сил. Основное внимание уделяет военному флоту, авиации и ракетным войскам. Так, в октябре прошлого года, Си поставил задачу сделать Китай к 2050 году «первоклассной военно-морской державой». Сейчас Поднебесная строит третий авианосец. К 2025 году, по планам, у ВМФ НОАК должен появиться первый атомный авианосец, который будет пятым по счету. Всего же китайским адмиралам для защиты страны нужны, по их расчетам, не менее 6 авианосцев. Для сравнения: у США сейчас на ходу 10 авианосцев и еще два будут построены в ближайшие годы.

Соседи КНР ждут объявления каждого бюджета МО КНР с напряженным ожиданием. Миролюбивые заявления китайского руководства их не успокаивают, потому что позиция Пекина в многочисленных территориальных спорах с соседями в Южно- и Восточно-Китайском морях с каждым годом становится все более жесткой. Не добавляет оптимизма странам Индо-Тихоокеанского региона и жесткая позиция Пекина по отношению к Тайваню, который в КНР считают своей временно отколовшейся провинцией.

Китайских военных и в первую очередь военных моряков все чаще можно увидеть вдали от Китая. В прошлом году была открыта первая военная база за пределами страны – в Джибути. СМИ время от времени пишут о намерении Пекина открывать военные базы и в других странах. В частности, недавно прошла информация о переговорах между Пекином и Кабулом об открытии китайской военной базы в отдаленной части Афганистана.

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