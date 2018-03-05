Польша готовится к войне с Россией

В Польше усиленно готовятся к войне с Россией. Для противодействия Москве Варшава возобновила формирование так называемого «войска территориальной обороны», пишет газета National Interest.

По данным этого американского аналитического издания, «войско» собирает правящая партия Сейма «Право и справедливость». Поддержку этой идеи оказывает бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич, который и ранее призывал создать лёгкую волонтёрскую пехоту на региональном уровне, как дополнение к существующим вооруженным силам страны.

При этом, как отмечают журналисты газеты, кроме выполнения обычных задач (ключевых объектов инфраструктуры и дополнительного обеспечения безопасности военных целей), «войска территориальной обороны» должны будут мешать проникновению дезинформации, отражать кибератаки, поддерживать патриотические идеалы, регулировать ситуации в условиях кризиса или военного положения, а также быть «готовыми к войне с Россией».

В настоящее время в составе «войска» числятся около 7 тыс. человек. Однако к 2019 году, по замыслу его создателей, в них войдут уже 50 тыс. добровольцев.

В партии «Право и справедливость» неоднократно называли нашу страну самой большой угрозой национальной безопасности Польши. При этом радикалы ссылаются на Смоленскую катастрофу, в которой погибли большинство военных руководителей страны, а также на события в соседней Украине.

Напомним, ещё летом 2016 года стало известно, что Польша собирается создать новое военизированное формирование в «поддержку армии».

Личный состав группировки планировалось формировать из мирных жителей. Ополчение решено было создать на случай начала «гибридной войны» со стороны России.

Гжегож Квасняк, который отвечал за создание новой военной группировки, считал, что необходимо набрать минимум 35 тыс. ополченцев, чтобы защитить страну. К службе планировалось привлекать гражданских лиц, которые получили военную подготовку.

Любопытно, что о формировании новой военной группировки Польши заявил тогда всё тот же Антоний Мацеревич, возглавлявший в 2016 году Минобороны страны. По его замыслу, каждый из 16 регионов Польше должны были получить собственную бригаду новых добровольческих войск. Однако его русофобские идеи тогда не воплотились в жизнь.

Сейчас, на волне усиления антироссийских настроений, которые нагнетаются в Европе, и прежде всего в Прибалтике и Польше, Мацеревич решил вернуться к своему безумного плану – подготовить Польшу к войне с Россией.