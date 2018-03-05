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Москва, 05.03.2018

Путин пообещал не выдавать граждан России, которых США обвиняет во вмешательстве в выборы

«Expert Online» 2018

Россия не будет выдавать США россиян, которых за океаном обвиняют  во вмешательстве в выборы президента Америки  2016 года.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США»,— цитирует «Коммерсантъ» высказывание Владимира Путина в интервью телеканалу NBC News.

Российский лидер также заявил, что он понятия не имеет о том, кто стоит за обвиненными во вмешательстве в выборы США россиянами, и эти граждане не действовали от имени российских властей

«Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит»,— добавил президент.

Ранее Владимир Путин высказал пожелание ознакомиться с материалами Минфина США по обвинениям против 13 россиян.

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