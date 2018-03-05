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Москва, 05.03.2018

Путин рассказал, кто «прикрывал» разработки новейшего оружия России

«Expert Online» 2018
  • ракетный комплекс «Сармат»
Минобороны РФ

ракетный комплекс «Сармат»

Разработка новейшего вооружения России велась много лет и в непростых условиях. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности

«Первого марта в ходе послания речь шла о новых технологиях и системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность», — цитирует РИА новости президента России.

В создании новейшего щита страны, по его словам, приняли участие «тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий».

Отдельную благодарность глава государства выразил сотрудникам ФСБ, которые осуществляли «эффективное прикрытие» этих проектов.

Путин обратился к ведомству с просьбой и впредь пресекать «попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера».

Напомним, 1 марта 2018 года Владимир Путин обратился с посланием к парламенту, в ходе которого было продемонстрировано новейшее вооружение России, которое не имеет  аналогов в мире, в том числе ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, авиационный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.

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