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Москва, 05.03.2018

Реальные доходы граждан РФ упали

«Expert Online» 2018

В января 2018 года реальные доходы граждан РФ в годовом выражении упали сразу на 7%.

Согласно материалам Федеральной службы государственной статистики (Росстата), которые публикует «Газета.Ru», с учётом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года составили 93%.

Напомним, ранее Росстат утверждал, что реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года.

Однако такая динамика показателя стала возможной благодаря тому, что ведомство не стало учитываться в подсчете январского показателя единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года «в целях сопоставимости данных».

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — российский федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении страны (далее — статистическая информация), а также функции по контролю и надзору в области государственной статистической деятельности на территории Российской Федерации. С 3 апреля 2017 года находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

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