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Москва, 05.03.2018

Россельхознадзор перенес введение запрета на ввоз молочных продуктов из Белоруссии

«Expert Online» 2018

В Россельхознадзоре решили перенести введение ограничений на поставки молочной продукции из Белоруссии, которое было запланировано 6 марта.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию нашей страны с территории Республики Беларусь вводятся с 15 марта 2018 года., передаёт ТАСС.

При этом, причины переноса не уточняются. В Россельхознадзоре от комментариев отказались.

Любопытно, что это уже второй перенос сроков введения запрета на поставки белорусских молочных продуктов. Ранее они переносились с 26 февраля на 6 марта. Тогда в ведомстве объяснили, что перенос произошёл «по техническим причинам».

Напомним, в конце февраля стало известно, что Россия запретила поставки молока и сливок из Белоруссии. Такое решение принял Россельхознадзор из-за нарушения стандартов продукции белорусских предприятий.

В свою очередь в Белоруссия выразили удивление этим решением. Как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, власти страны находятся в замешательстве от вердикта Россельхознадзора.

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