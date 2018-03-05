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Москва, 05.03.2018

МИД: «горячие головы» в США хотят реализовать в РФ сценарий хаоса

«Expert Online» 2018

Сергей Рябков – замглавы МИД РФ – считает, что «горячие головы» в США планирую реализовать в нашей стране сценарий Ливии и Украины, создавая в России атмосферу хаоса и страха.

Об этом он заявил в ходе своего выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, передаёт ТАСС.

По словам дипломата, продолжение американской политики по реализации своих геополитических задач в мире, в том числе применительно к России, под маркой демократизации только за последние 20 лет вызвало войны и полный развал в целом ряде стран мира». «Устроенный в Киеве государственный переворот привёл к кровавому конфликту на востоке Украины, – напомнил Рябков. – Не стало Югославии, трещат по швам Ирак и Ливия».

Поэтому США хотели бы проделать с Россией нечто подобное, считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию.

Кроме того, Рябков добавил, что МИД РФ системно собирает данные о вмешательстве США во внутренние дела нашей страны. 

При этом, он добавил, что именно Вашингтон больше других «не просто вмешивается по различным каналам в разных формах в российские внутренние дела, но и наиболее активно пытается вменить нам квазивмешательство во внутриамериканские дела».

Дипломат также напомнил про так называемый «кремлёвский список», посредством которого Белый дом Вашингтон пытается создать ощущение неуверенность у бизнеса, сотрудничающего с Москвой.

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