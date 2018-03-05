Из-за Крушельницкого изменят УК РФ

В российском законодательстве готовится поправка к уголовному кодексу в статью о склонении спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Инициатором выступил президент федерации керлинга, председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев, передают «Невские новости».

«Мы столкнулись с серьезной проблемой в законодательстве. У нас сейчас за нарушения с допингом несут уголовную ответственность. А в статье написано за склонение использования запрещенных субстанций несет ответственность либо тренер, либо доктора», - прокомментировал ситуацию Свищев.

Чиновник также добавил, что в случае с Александром Крушельницким есть понимание и уверенность следствия, что «могут быть и другие лица, в том числе и неустановленные», которые заставили спортсмена без его ведома принять допинг.

«Поэтому мне сейчас, и как депутату, и к президенту федерации керлинга нужно срочно вносить поправку», - рассказал Свищев, который подтвердил, что поправка будет подготовлена и внесена на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.

Напомним, глава федерации керлинга обратился с обращением СК, написав заявление с просьбой о содействии расследования на имя Бастрыкина и в генпрокуратуру, которая держит расследование на контроле. Спортсмен Александр Крушельницкий со своей стороны с помощью юристов оформил обращение в МВД на имя Колокольцева.