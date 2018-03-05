Подписка
Москва, 05.03.2018

Из-за Крушельницкого изменят УК РФ

«Expert Online» 2018

В российском законодательстве готовится поправка к уголовному кодексу в статью  о склонении спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Инициатором выступил президент федерации керлинга, председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев, передают «Невские новости».

«Мы столкнулись с серьезной проблемой в законодательстве. У нас сейчас за нарушения с допингом несут уголовную ответственность. А в статье написано за склонение использования запрещенных субстанций несет ответственность либо тренер, либо доктора», - прокомментировал ситуацию Свищев.

Чиновник также добавил, что в случае с Александром Крушельницким есть понимание и уверенность следствия, что «могут быть и другие лица, в том числе и неустановленные»,  которые заставили спортсмена без его ведома принять допинг.

«Поэтому мне сейчас, и как депутату, и к президенту федерации керлинга нужно срочно вносить поправку», - рассказал Свищев, который подтвердил, что поправка будет подготовлена и внесена на  рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.

Напомним, глава федерации керлинга обратился с обращением СК, написав заявление с просьбой о содействии расследования на имя Бастрыкина и в генпрокуратуру, которая держит расследование на контроле. Спортсмен Александр Крушельницкий  со своей стороны с помощью юристов оформил обращение в МВД на имя Колокольцева.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Новое оружие России вызвало истерику на Западе
      Послание Путина вызвало мгновенную реакцию Запада
    2. Курс доллара готовят к «большому отскоку»
      Курс доллара готовят к «большому отскоку»
    3. Иран отказался от доллара
      Иран отказался от доллара