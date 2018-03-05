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Москва, 05.03.2018

Трамп и Мэй прокомментировали заявление Путина о новом российском оружии

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировали Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого он объявил о создании в нашей стране новейших оружейных систем.

Во время телефонных переговоров лидеры двух стран назвали заявления главы РФ безответственными, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре также обсудили выступление Путина. По их словам, они обеспокоены высказываниями президента РФ о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями.

Напомним, 1 марта 2018 года Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

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