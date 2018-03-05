В Киеве рассказали о спасении Европы от газового кризиса

«Нафтогаз» предотвратил газовый кризис в Евросоюзе, сообщает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal.

Он также заявил, «что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз», сообщает УНИАН.

Ранее, Киев выступил с заявлением, что действия «Газпрома» по снижению на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы «призваны были создать искусственный кризис с дефицитом топлива. «Нафтогаз» сообщает, что компании якобы пришлось нарастить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС». Киеву также пришлось ввести национальный план по сокращению потребления газа и дать поручение Минэнергоугля перевести часть генерации на мазут.

«Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел», — сказал Коболев.

Ранее, российская компания «Газпром» сообщила о намерении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа из-за решения арбитража Стокгольма по выплате украинской стороне $4,63 млрд за непрокачку предусмотренных транзитным контрактом 110 млрд кубометров. Данный факт заставил Украину закупать газ из Европы в четыре раза дороже.