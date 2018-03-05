В России появится новая система десантирования для ВДВ

В этом году начинается разработка уникального комплекса для десантирования людей с полным вооружением и снаряжением для Воздушно-десантных войск (ВДВ), пишет «Красная звезда».

Об этом заявил командующий ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«В 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Шелест" планируется начать разработку новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением», — рассказал Кочетков в интервью газете.

Как отметил военный, новый парашют системы Д-14 призван повысить безопасность прыжков за счет более устойчивой подвесной системы, что позволит равномерно распределить динамические нагрузки. Новая парашютная система позволит также значительно увеличить массу парашютиста с оружием и снаряжением. Парашют системы «Шелест» станет более управляемым.

Также в интервью Кочетков сообщил, что идет разработка уникальных парашютных систем спецназначения, предназначенных для десантирования с высот 1200-8000 метров на скорости самолета до 350 км/час.