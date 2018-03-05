Во Франции рассказали, как Прибалтика навредила России

Страны Прибалтики в 2004 году выступили против интеграции России в Евросоюз, что побудило европейских политиков отказаться от подобного сценария, рассказал в интервью Sputnik France бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

Дипломат рассказал, что переговоры, которые начались в 2003 году, проходили в сложных условиях. Еврокомиссия предъявила в частности претензии к «Газпрому» по монополизации газового рынка ЕС. Однако при этом в Европе были уверены, что «настало время создать общее экономическое пространство и Владимир Путин был полностью с этим согласен». Новые сложности принесло присоединение к ЕС в 2004 году стран Балтии.

«Страны Восточной Европы и Балтии не хотели такого быстрого выхода на соглашение об экономическом союзе между Россией и ЕС. Продолжать строить подобного рода планы стало невозможно», — цитирует РИА новости Бланшмезона, который выразил надежду, что ЕС и Россия снова могут вернутся к попыткам интеграции в 2025 году.