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Москва, 05.03.2018

Во Франции рассказали, как Прибалтика навредила России

«Expert Online» 2018

Страны Прибалтики в 2004 году выступили против интеграции России в Евросоюз, что побудило европейских политиков отказаться от подобного сценария, рассказал в интервью Sputnik France бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

Дипломат рассказал, что переговоры, которые начались в 2003 году, проходили в сложных условиях. Еврокомиссия предъявила в частности претензии к «Газпрому» по монополизации газового рынка ЕС. Однако при этом в Европе были уверены, что  «настало время создать общее экономическое пространство и Владимир Путин был полностью с этим согласен». Новые сложности принесло присоединение к ЕС в 2004 году стран Балтии.

«Страны Восточной Европы и Балтии не хотели такого быстрого выхода на соглашение об экономическом союзе между Россией и ЕС. Продолжать строить подобного рода планы стало невозможно», — цитирует РИА новости Бланшмезона, который выразил надежду, что ЕС и Россия снова могут вернутся к попыткам интеграции в 2025 году.

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