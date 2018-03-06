Часть представленного Путиным нового вооружения уже поступила в войска

Некоторые образцы нового вооружения, о создании которого в своем ежегодном послании парламенту объявил глава России Владимир Путин, уже поступили в войсковые подразделения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Президент представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо хочу отметить, что все намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки»,— сообщил министр. Какие именно виды вооружения поступили в войска, Шойгу не уточнил.

Ранее военный источник Интерфакса сообщил, что все испытания по всем видам вооружений, представленных президентом РФ, уже успешно проведены.

«Мы ничего не говорили о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме. Их результаты - стопроцентное основание утверждать, что данный проект "отшлифован" и выполнен», - цитирует Интерфакс собственный источник.