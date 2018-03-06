Десять событий марта для мам, бабушек и дочерей всех возрастов

“ПРИЗРАК ОПЕРЫ” В КРЕМЛЕ

Легендарный мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера "Призрак Оперы" 16 и 17 марта покажут в Государственном Кремлевском дворце в концертном исполнении. Дирижировать симфоническим оркестром будет специально прибывшая в Москву Кристен Блоджетт. Кристен работает с мюзиклом “Призрак Оперы” 30 лет - с момента его первого показа в The Majestic Theatre на Бродвее, и в настоящее время является музыкальным директором бродвейской постановки. Всего три концерта в Кремле - это единственная возможность услышать любимые арии мюзикла на русском языке в живом исполнении его первоклассной российской труппы (Дмитрий Ермак, Елена Бахтиярова, Тамара Котова, Елена Чарквиани, Евгений Зайцев и другие). Мюзикл, признанный подлинным шедевром и завоевавший самые престижные театральные награды, два сезона подряд имел колоссальный успех среди российских зрителей - его посмотрело более миллиона человек. Это не только уникальный подарок от компании «Стейдж Энтертейнмент» ценителям музыкального театра, но и посвящение легендарному создателю «Призрака Оперы» – композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу накануне его 70-летия.

Дата: 16-17 марта

Место: Государственный кремлевский дворец

Стоимость билетов: от 1500 рублей

Подробности на сайте: phantom-musical.ru

ИРИНА АЛЛЕГРОВА В СК “ОЛИМПИЙСКИЙ”

Кажется, в России формируется еще одна прекрасная традиция, которую можно описать так: “Каждый год мы с подругами идем на концерт Аллегровой”. Женщина-эпоха выступит с грандиозным сольным концертом в СК “Олимпийский” 7 марта. Яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем мире. Вместе с ее голосом мы сходили с ума в восьмидесятых, влюблялись в девяностых и строили семьи в двухтысячных. Самое время взять любимую подругу и подросшую дочь и отправиться всем вместе на концерт, а на обратном пути петь все хиты хором в метро.

Дата: 7 марта

Место: СК “Олимпийский"

Стоимость билетов: от 1000 рублей

Начало в 19 ч.

Билеты на сайте : www.olimpik.ru/content/events/concert/239601

АУКЦИОН В СТАРИННОМ ОСОБНЯКЕ

В праздничные дни обитатели старинной усадьбы А.К. Поливанова недалеко от Арбата устраивают для зрительниц иммерсивной постановки “Дом 19|07” необычный аукцион. Все дамы, которые посетят мистическую постановку 7,8,9 и 10 марта по завершении спектакля получат крупную сумму наличных. Деньги будут действительны только в особняке и только в день спектакля. Имея на руках капитал, девушки смогут побороться за лоты, представленные на “слепом” аукционе. Ведущий объявит номер лота и его стартовую стоимость. А исход дела будет зависеть только от везения и азарта каждой из участниц торгов. Если у вас еще не было опыта участия в подобных мероприятиях, то вот он ваш шанс почувствовать себя наследницей богатой фамилии, провести вечер в роскоши и рискнуть, не задумываясь! Организаторы обещают, что разочарованным не останется никто.

Даты: 7-10 марта

Где: Усадьба А. К. Поливанова

Стоимость билетов: 6000 рублей

Билеты по ссылке: dom1907.ru

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ WOW? HOW!

“Муж и дети на фестиваль науки, сама по магазинам” - так мог бы звучать слоган весеннего фестиваля WOW! HOW? в Российской академии наук, но только, как правило, мам это событие тоже не оставляет равнодушными. На новом шоу «Научный беспредел 2.0», не имеющем аналогов в мире, зрителей ждут два десятка новых экспериментов и разработанный с нуля научный реквизит. Опыты в таком масштабе вы больше нигде не увидите – на сцене они будут проходить каждые 2 минуты. А в фойе посетителей ждут целых 8 часов увлекательных мастер-классов и мини-шоу на любой вкус: робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое. Настоящие ученые расскажут детям о сложных вещах самым простым языком.

Даты: 8, 9 и 10 марта, с 10:00 до 19:00 (начало шоу в 10:00, 12:30 и 15:00, но интерактивные зоны в фойе работают весь день)

Место: Большой зал Президиума РАН, Ленинский пр-т, 32А

Стоимость билетов: от 750 до 2790 рублей.

Сайт: www.festnauki.ru

LP В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Свой российский тур американка LP начнет с грандиозного сольника в Крокус Сити Холле. Стремительный взлёт ее карьеры в России начался с концерта, на котором присутствовал Роман Абрамович. Весь московский бомонд посчитал своим долгом быть на этом событии. С тех пор LP у нас - желанная гостья. В прошлый ее приезд в Крокус многие поклонники отмечали некоторую отстраненность самой певицы от происходящего на сцене - певица просто вышла и отыграла свою программу безо всяких “искупайте меня в овациях”. Да и музыкального материала оказалось маловато - все шоу уложилось в час с копейками. Надеемся, в этот раз Лаура Перголицци заготовила чуть больше песен и чуть больше весеннего настроения.

Дата: 25 марта

Место: Крокус Сити Холл

Стоимость билетов: от 1500 рублей

Подробности на сайте: crocus-hall.ru/events/lp18

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ НА ВДНХ

8 марта на катке ВДНХ - аккурат перед закрытием сезона 11 марта - пройдет праздник для девушек в весеннем антураже: цветочная фотозона, где можно будет сделать яркие снимки, розыгрыш подарков, викторины и “колесо удачи”. “100 подарков в один день” - так организаторы назвали праздничный вечер на катке, который начнется в 17-00. Лучшие фотографии, сделанные в специальной “цветочной” фотозоне, ВДНХ обещают опубликовать в официальных соцсетях Главной выставки страны.

На Главном катке страны 11 марта завершится Зимний Сезон 2017/18. Грандиозный концерт “Весна с МУЗ-ТВ на ВДНХ” соберет звезд российской эстрады и топовых артистов телеканала МУЗ-ТВ, среди которых группы SEREBRO, “Дискотека Авария”, Иванушки International, 5sta Family, Quest Pistols Show, певицы Анна Седакова, Сати Казанова, Татьяна Котова, артисты Влад Соколовский, Миша Марвин, Natan, Doni, Денис Клявер, Доминик Джокер и Катя Кокорина, а подлёдные экраны создадут атмосферу дискотеки. Главный концерт весны будет транслироваться на телеканале МУЗ-ТВ.

Дата: 8 марта, 11 марта на катке ВДНХ

Время: 17:00 - 22:00

Стоимость: взрослый 450р., детский 200р.

Дата: 11 марта

Время: 19:00-22:00

Стоимость билетов: взрослый 600р., детский 250р.

Подробности на сайте: katok.vdnh.ru

КОНЦЕРТ ЁЛКИ В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Яркая, эпатажная, лиричная, стильная - это всё о ней. О певице Ёлке. Как не бывает Нового года без “Happy New Year”, так не бывает и весны без главного её хита - песни “Прованс”. Долгий путь Ёлки к успеху с лихвой компенсировала поистине всероссийская любовь, захлестнувшая её после выхода “Прованса”. Завоевав популярность и статус одного из главных хитмейкеров российской сцены, неутомимая певица от песни к песне лишь повышает интерес к своему творчеству. На концерте в Крокусе поклонников Ёлки точно ждут все главные “боевики” и новый музыкальный материал.

Дата: 10 марта

Время: 19.00

Стоимость билетов: от 1200 рублей.

Подробности на сайте: crocus-hall.ru/events/elka18

БАСНЯ В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ

В ночь театра с 24 на 25 марта состоится премьера спектакля “Басня”, которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский. Формат спектакля "Басня" определен как пластический, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Узнаваемые и хорошо известные рассказы о вещах и животных Андрей Кайдановский раскроет через повседневные бытовые ситуации, но с другим к ним отношением.

Когда: 24 марта

Место: Театр на Таганке

Начало в 22:00

Стоимость: бесплатно

Сайт: www.tagankateatr.ru

ЮБИЛЕЙ НАНИ БРЕГВАДЗЕ

28 марта Нани Георгиевна Брегвадзе, народная артистка и звезда советской эстрады, открывает свой юбилейный тур. Долгожданный концерт певицы пройдет в Крокус Сити Холле в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Николоса Рачвели. Прозвучат все хиты в исполнении Нани Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песня о Тбилиси» и многие другие. Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. А песни по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. Зрители увидят неожиданные яркие дуэты в исполнении Нани Георгиевны и специальных гостей вечера - Тамары Гвердцители, Валерия Меладзе и Нино Катамадзе.

Дата: 28 марта

Место: Крокус Сити Холл

Стоимость билетов: от 1000 рублей

Билеты на сайте: crocus-hall.ru/events/bregvadze18

АКВАРЕЛЬ В ИРРИ

Институт русского реалистического искусства подготовил подарки для девушек всех возрастов. 13, 14, 15 марта в музее пройдет курс “Что тебе подарить” - первый весенний интенсив по работе с акварелью станет лучшей заменой духам, конфетам и новой посуде. Занятия проходят в живописном интерьере здания конца XIX века. Гостей ждут постановка натюрморта, краски, кисти, музыка и приятные напитки.

А для тех, кто не хочет в праздник разлучаться со своей второй половинкой 8 марта действует акция - два билета по цене одного. На сэкономленные деньги в сувенирном магазинчике ИРРИ можно приобрести фирменные вещи с репродукциями картин: свитшоты, зонты, косметички и многое другое.

Курс “Что тебе подарить”, продолжительность – 3 занятия.

13, 14, 15 марта, 19:30–21:30

Стоимость - 6 тыс. руб.

Сайт: www.rusrealart.ru