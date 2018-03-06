Дворкович сменит Мутко в должности координатора ЧМ-2018

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сменит Виталия Мутко в должности координатора от Кабмина РФ по вопросам организации, подготовки и проведения футбольного ЧМ-2018, который летом пройдёт в нашей стране.

Документ об изменении в распределении обязанностей был подписан 3 марта главой правительства Дмитрием Медведевым 3 марта, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Аркадий Владимирович Дворкович - российский государственный деятель и экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004). Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 22 июня 2015 года.